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倘若進行了飲食控制加運動，1 個月還是沒有太大動靜時，張文馨建議，尋求專業醫師的協助，把握產後瘦身黃金期，期望於 3〜6 個月內恢復到生孩子之前的體重，再視個人體脂肪是否在標準範圍，在決定是否繼續減重。
很多孕產婦在坐月子期間就急著減肥，並不是件好事。因為月子期間，孕產婦需要照顧小孩、餵養母乳，常處於身心俱疲、睡眠不足、沒時間運動等狀態，這個時候，身體的基礎代謝率低落，如果只是靠節食運動，多半不易成功。
加上產後特別容易水腫，易出現水腫型肥胖。張文馨說，產後媽咪們因為脾氣虛，無法運化水濕，而出現體質性水腫，原本在懷孕期間因腹部血管、下腔靜脈受到子宮壓迫，造成血液回流狀況不佳，導致下肢容易腫脹。
張文馨建議，坐月子期間的瘦身目標，應設定避免因過度進補而再次發胖，等月子結束後，就可以開始積極減重。而如何聰明坐月子卻不發胖、不水腫，她特別傳授 2 關鍵重點。
關鍵 1 善用坐月子 3 寶
張文馨表示，坐月子三寶分別為「麻油、酒、老薑」，麻油、酒有利於子宮收縮；老薑則去寒利水、溫子宮，利於惡露排出。只要巧妙的運用，就能讓自己在月子期間不胖太多。
坐月子煮麻油雞，常一用就是半瓶、一瓶米酒，量實在太多，她建議，只需要加 1 杯或是幾湯匙米酒就有效果。麻油雞若添加太多酒，也會造成熱量攝取過多，因為 100 cc 的米酒就有 155 卡，已超過半碗飯的熱量。
此外，麻油的熱量高，建議減量使用，或者用苦茶油替代輪流煮，減低熱量攝取。當然，也可以彈性調配，不用酒和麻油，只用老薑來煮雞肉，如果覺得身體很燥熱，可將老薑換成嫩薑片更溫和。
每天可以選 1 餐吃麻油雞，每次吃 4〜6 小塊去皮的雞肉，中間可穿插苦茶油雞湯，或是薑片雞湯。可用脂肪更低、優質蛋白質更高的烏骨雞烹調，讓產後滋補無負擔，也可用魚肉替換雞肉，增加食物多元性。
關鍵 2 飲食清淡不過鹹
產後媽咪多見「脾虛濕重」的水腫體質，一不小心吃得太鹹就會浮腫的更厲害。除了補品之外，坐月子期間的料理盡量無鹽，或放少量蔥、薑、蒜、洋蔥提味即可，保持食材的天然風味。
避免攝取太多加工食品，如辣椒醬、泡菜、酸菜、沙茶醬、番茄醬、甜麵醬、乳酪、各式醃漬品、醬菜、榨菜、煙燻火腿、香腸、豆腐乳、魚肉鬆、魚丸、肉丸、麵線、蜜餞、豆瓣醬等。
加工品、醬料等在製作時，已經添加了大量食鹽或味精，才能有美妙滋味。這些看不到的鹽分，很容易讓人不知不覺吃下肚，一旦攝入過多，就會讓水分滯留在體內不易排出，出現臉部或者下半身浮腫的現象。
張文馨提醒，坐月子期間想藉由熱量攝取稍稍減點重量，卻又擔心影響乳汁不夠餵寶寶，你可以這樣吃。
母乳媽媽的瘦身餐重點
- 早餐：正常飲食，可以煮四神湯來喝，不加酒不加小腸避免，不必要的熱量，健脾胃、去濕氣、消水腫。
- 午餐：澱粉減半，可多吃蛋白質，尤其是牛奶、雞蛋等，別忘了多喝湯水增加乳汁。
- 晚餐：不吃澱粉，其餘蛋白質、蔬果都正常。蛋白質可挑選脂肪量較低的白肉，如去皮的雞、鴨、鵝肉，取代脂肪量較高的紅肉，如豬、牛、羊；多喝海鮮湯，例如，鱸魚、蛤蠣、蝦子都有助於發奶，且本身已有鮮味，加蔥薑提味即可，不須再加鹽巴或味素。
TIPS：任何肉類煮好後，都可以先冰在冰箱，隔天撈去浮在上面的油脂之後，再加熱來喝。
諮詢專家：澄觀中醫診所副院長 張文馨中醫師
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 產後瘦身大作戰！聰明坐月子不發胖，中醫師教你把握 2 關鍵