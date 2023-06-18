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NBA／Jokic升上美媒交易價值榜第1　Wembanyama一場未打已來到第4

▲金塊明星中鋒Nikola Jokic率領球隊奪得隊史首冠，獲選為FMVP。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊明星中鋒Nikola Jokic率領球隊奪得隊史首冠，獲選為FMVP。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

隨著丹佛金塊奪得隊史首冠，NBA 2022-23賽季也正式結束，美國知名體育媒體《The Ringer》近期更新了網站的「現役125大球星排行榜」以及「交易價值排行榜」，其中金塊明星中鋒Nikola Jokic在兩項排名中高居第一。

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整個賽季中，《The Ringer》都熱衷於球員排名，這也是網站創辦人Bill Simmons品牌標誌性的節目。在今年賽季結束後，相關排名序列也暫時定案，Jokic毫無意外的成為實力榜和交易價值榜的雙料第一。

Jokic從原本的第3登上第1的原因，該網站寫道：「隨著賽季進行，我們對最佳球員的討論從分歧，變成了毫無疑問的共識。籃球界的很多人都有同樣的想法：怎麼能對我們剛剛從Jokic身上看到的季後賽統治力進行爭論呢？」

《The Ringer》指出Jokic是最出色的得分好手，而且任何包夾和Trap都對他無用，「對手所能做的就是盡力去牽制他——改變金塊的陣容和比賽計劃，但也只能眼睜睜地看著Jokic在每一次防守中冷靜地找到弱點——當你對比賽中面對到的所有事情都有答案時，你就成為了聯盟中最好的球員。」

值得一提的是，Jokic的最佳助手Jamal Murray也在此交易排行榜上升到第11，他在實力榜上從第47名上升到第16，現在是僅次於聯盟前15號的球員之外，最出色的球員。《The Ringer》解釋道，他們認為Murray在季後賽關鍵時刻展現出來的能力，讓他達到了這個位置。

在Jokic身後，兩名正處巔峰的超級球星Giannis Antetokounmpo和Luka Doncic分別排在交易價值榜的第2和第3名，幾乎百分百確定降臨聖城的超級新星Victor Wembanyama排在第4位。在這些人的後面，已經35歲、但仍被排在實力榜第2名的Stephen Curry被擺到第5；Jayson Tatum第6，這也是A級別「完全不可能交易」中的6人。

在B級別「非賣品」中只有3人，他們都是各自球隊的頭牌，在一個賽季中證明過自己、而且十分年輕：Devin Booker、Shai Gilgeous-Alexander和Anthony Edwards。

C級別中，Kevin Durant、Jamal Murray、Jimmy Butler和Joel Embiid處於此，他們不是總冠軍賽兩隊中的核心成員，就是實力榜上前5的球員。

接下來的D組到G組都是嶄露頭角的新星，多達19人，很顯然母隊不會輕易動他。不過H組就頗為有趣了，副標是「如果你告訴Woj，我死都不會承認……但我在聽」，Jaylen Brown、Pascal Siakam、LaMelo Ball、Karl-Anthony Towns、Jrue Holiday、LeBron James、Paul George等人都在其中，大部分是成名巨星。

而讓人有些意外的是，飽受傷兵困擾的Kawhi Leonard在季後賽之後已經跌到了L組、排名第62。

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