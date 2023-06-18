「超音波抽脂微創複合術」重建乳癌切除　術後快速恢復美麗自信

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治療高居首位的乳癌 乳房全切除後重建乳癌18年來高居我國女性癌症發生率之首，副院長暨整形外科主任李建智醫師指出，台灣乳癌近六成（ 56 ％）可做腫瘤切除保留乳房；約四成的病人必須做乳房全切除手術。然而，幫助病友重塑美麗乳型，在兼顧健康之下，也同時能保有美觀自信與生活品質，大幅減輕病人因乳房切除帶來的衝擊，是現在年輕化的病人極為重視的需求。也是保護人民健康，政府必須重視的心理健康議題。
李建智副院長強調，幫病人回到癌症以前，「恢復舊觀甚至更好」，是整形美容醫學的最終使命。而「超音波抽脂微創複合術」就是目前體雕手術中重要的一環，除了減少腫脹加速恢復期外，微創治療更可以減少疤痕產生。超音波抽脂雖然是微創手術，但依然有其風險及注意事項；除了需要在合格的醫療院所及由有經驗的專科醫師操作外，如果是產後減重後進行體雕抽脂手術的病人，一定要均衡飲食多補充水分，充分休息避免熬夜外、也要避免辛辣刺激的食物及餓肚子減肥等等，吸菸及二手菸也需要避免。
超音波震碎脂肪 快速發揮塑型功效黃宗君醫師運用「超音波抽脂微創複合術」的先進技術，先鬆解陳女士的堅硬疤痕，再抽吸掉硬化的纖維組織。術後陳女士順利恢復自然柔軟的乳房外觀，穿內衣及日常生活終於不再緊繃卡卡。隨著癌症治療科技不斷進步，病友們專注於辛苦戰勝病魔，然而因為減少運動而發福。傳統的治療方法是抽脂手術，但傳統的抽脂手術因破壞性較大，病人術後往往有嚴重疼痛、瘀青、腫脹、凹凸不平等結果；「超音波抽脂微創複合術」則能在快速塑型發揮功效。
黃宗君醫師指出，藉由超音波震碎脂肪的原理，能保留大部分的結締組織及韌帶結構，增進表淺脂肪的移除，減少出血，也因為保持了大部分的結締組織，術後疼痛感大大降低，輕度瘀青一般來說也能快速改善。幫助病人在一個週末或連假期間，快速恢復上班，達到變美的目的。相較於傳統抽脂手術恢復期動輒以數月計算，「超音波抽脂微創複合術」滿足現代女性既要完美又要快速復原的需求。當大量抽脂之後（例如：抽脂量超過3000cc），病人可能需要留院觀察。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58236
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