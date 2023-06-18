重機熱潮正盛！南部最具規模重機專門店　「到府載車」保養免出門

我是廣告 請繼續往下閱讀
主打南部最強「到府載車」，這項服務讓車主保養免出門，會由技師到府載車回店保養，保養完後再送車回府。老闆宏哥說，只要在新屏買車，後續若有維修、保養等需求，透過電話、或是LINE官方帳號聯絡，都可以到府載車進廠維修；若是遇到車子半路拋錨，一樣只要一通電話，交給新屏就好。
「新屏摩托」現場展售Kawasaki車款，最新跑車系列中的「忍者10R」，喜歡速度感的騎士不能錯過；Kawasaki非常經典的「咖啡」車款，復古的子彈型頭罩設計及現代化的革新，提供騎乘者易於操控的特性與高速之中的穩定性，是兼具「造型」與「競速」的不朽傳奇；另外，承襲了1960年代原汁原味的現代復古車也深受騎士青睞，復古車身線條、LED圓形頭燈、LED橢圓形尾燈、雙圓儀錶等設計，讓重機老味十足。
許久不見的Vulcan S650正式回歸，美式風味十足的設計、具備輕量好操控、舒適優雅的坐姿等特性，實車已在店內迎接車迷；如果喜歡速度與暴力帶來的騎乘感受，那你絕對會愛上Z900，壯碩的肌肉線條搭配上105p的馬力，騎乘時宛如上演二輪版的玩命關頭一樣。此外，店內不只有完整的重機展售，還提供「試乘」，讓車迷可以親自體驗車子的特色，入手最適合的車款。
除了重機展售，也有「商品部」販售重機裝備，包含防摔手套、衣服、褲子等各式「人身部品」，而重機騎士非常重視的「安全帽」款式多樣，跟Kawasaki合作推出的聯名帽，帥氣十足，非常受到青睞；「改裝部品」也是應有盡有， 包含煞車套件、避震器、頭燈貼、儀錶貼、油箱護貼、水箱護網、SY 電源供應器、黑隼手機架、DMV 駐車球、行車記錄器等，選購後現場就可以直接安裝，便利性十足。
特別值得一提的是，店內的維修空間也令人眼睛一亮，全室內空間明亮、乾淨、整潔，而且採24小時全天候空調，讓愛車不怕風吹雨日淋日曬；還配備抽廢氣設備，可以有效減少車子發動時的廢氣，體貼員工也保護愛車。除了專業的維修技師，全場域配備頂尖設備，包含升降台、氣壓式夾前輪設計讓車體不會晃動、採用義大利最頂級的工具等，堅持每個保養的小細節都力求完美。老闆宏哥說，透過每一次的細心維護，讓每一台重機陪伴主人製造更多美好回憶。顧客第一次到新屏，也會帶著參觀維修部，讓車主體會到新屏真得是很用心照顧好每一台車。