好萊塢男神驚喜現身台北！為盧貝松新片取景 曬浴袍自拍逗樂影迷
好萊塢巨星驚喜現身台北！曾演出電影《玩命關頭6》、《美女與野獸》的44歲英國男星路克伊凡斯（Luke Evans），將和女星桂綸鎂合作在台灣取景的新電影《The Weekend Escape》，他今（18）日在社群平台曬出人在台北某間飯店穿著浴袍的自拍照，背景正是台灣聞名的地標台北101大樓，讓粉絲們開心不已，直呼要去飯店堵人！
記者江芷稜/綜合報導
法國導演盧貝松履行承諾，繼2013年電影《露西》（Lucy）後又要來台拍電影，年初他和製作團隊來台勘景，敲定要在台灣拍攝新片《The Weekend Escape》，描述性感男神路克伊凡斯飾演的一名美國緝毒局幹員，在緝捕犯人過程愛上敵對女主角桂綸鎂，兩人在劇裡詮釋睽違15年重逢的舊情人，會有不少街頭追逐戰。
據外電報導，該片5月起在台北拍攝3個月，預計會在西門町、大小巨蛋、台北流行音樂中心等地取景，預計帶來大量觀光宣傳效益，路克伊凡斯今天曬出自拍照，詢問影迷們「猜猜我在哪裡？」隨即吸引大批網友留言，猜測他人在台北大直的某間國際飯店，網友笑問他穿著浴袍是在飯店剛淋浴完嗎？他幽默回應：「很接近了，是按摩。」該貼文已有上萬人按讚。知名部落客「Mr. 布雷蕭」轉發他的性感自拍，搞笑說要直奔大直找偶像！