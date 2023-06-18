香港才子周國賢首度來台開唱！無預警告白安溥 認了被她吸引
影視歌三棲的香港才子周國賢（Endy Chow），昨（17）日晚間在台北三創舉辦「The Journey Begins」世界巡迴演唱會台北站，帶來超過2小時的演出，現場湧入超過700位來自香港、馬來西亞、台灣等各地歌迷。周國賢首度來台，特別選唱范曉萱、安溥的中文歌曲，還偷偷告白安溥被她的歌曲吸引。
記者吳雨婕/綜合報導
首度在台北開唱的周國賢，登台後一連嗨唱2.5小時，不僅帶來了從2004年首張專輯的收錄曲〈14天〉、〈好世代〉、〈目黑〉，到2022年第12張專輯中的〈塵世美〉等多首經典粵語歌之外，更特別安排了幾首中文歌曲。第一次公開演唱中文歌的他，其實一直很擔心自己充滿綜藝感的口音會讓歌曲變調，但因為終於能來台演出「圓夢」，一定要給熱情的觀眾們一些驚喜，所以選唱了范曉萱的〈自言自語〉、安溥的〈玫瑰色的你〉等中文曲目。
尤其在提到安溥時，周國賢透露自己深受她的歌曲吸引，許多詞曲都帶給自己很多力量。感性的他不僅多次在台上表示很開心終於有機會可以來台灣辦第一場演唱會，也回憶起自己2004年時曾來台拍MV，自嘲：「中文不好無法在台灣發展。」接著又用廣東話向在場的香港歌迷喊話：「這幾年大家都很累，不論如何都要照顧好自己，變得更健康更強。」令粉絲們感動之餘，也響起陣陣歡呼聲。
除此之外，周國賢也在台上認出了前排觀眾中有一位長年支持自己的台灣粉絲，笑著問對方：「你聽得懂我的中文嗎？」展現出幽默風趣的一面。來到久違台北的周國賢，在台的每一天都很充實，這趟除了第一次舉辦演出之外，也是首度和台灣粉絲朋友們見面，還吃了許多思念的小吃和最愛的麻辣火鍋。