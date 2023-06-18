高美館夏令營活動開跑！小小館員、兒童創作、生態體驗手刀報名

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《FUN風．FUN飛~兒童創作營》今年結合《一起飛吧！》展覽，以「飛行」為主題，針對國小三年級至國一學生進行夏令營規劃，透過跨領域思考與創作，結合自然觀察、展場體驗、化學實驗、創意思考、動手創作及成果發表等過程，啟發孩子好奇心與想像力，四個梯次分別於7月16、23、30日以及8月6日舉辦。藉由動畫拍攝、平衡雕塑、機械組構與媒材運用等創作，展現孩子無窮的創作潛能。也邀請聚和國際共同參與，藉由簡單有趣的化學實驗，引領小朋友透過水氣在容器內體積變化下，快速凝結而產生雲霧的原理，在瓶子中製作出一朵朵的雲朵，進而了解水在大自然中的型態循環。
高美館園區擁有豐富的植物資源，造就了多樣化的生態系統，因此於7月16日世界蛇日，邀請民眾透過營隊一起認識蛇類。另外，高美館邀請藝術團體「雜草稍慢」於8月5、6兩日舉辦野草筆書寫、植物染藝術工坊，透過野草讓大眾了解植物與生活的連結及應用。8月20日則將舉辦認識入侵魚類推廣活動，帶著民眾逐步理解內惟埤塘下充斥著被民眾放生、適應力強的外來魚種，造成本土魚日漸減少的這項事實，希望引起大眾對於台灣整體公共水域環境生態的關注。詳細報名資訊請上高美館官網活動資訊頁面查詢。