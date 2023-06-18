柯文哲批全台到新北免費採檢是荒謬！新北市府駁「柯醫師弄錯了」

高美館夏令營活動開跑！小小館員、兒童創作、生態體驗手刀報名

▲高美館暑假期間規劃了美術館小小館員體驗營、兒美館兒童創作營，以及生態園區認識野草、蛇類與外來魚種等精彩可期的系列活動。（圖／高美館提供）
▲高美館暑假期間規劃了美術館小小館員體驗營、兒美館兒童創作營，以及生態園區認識野草、蛇類與外來魚種等精彩可期的系列活動。（圖／高美館提供）

記者陳美嘉／高雄報導

擁有豐富自然生態的高雄市立美術館，在中鋼集團教育基金會與聚和國際的贊助支持下，暑假期間規劃了美術館小小館員體驗營、兒美館兒童創作營，以及生態園區認識野草、蛇類與外來魚種等精彩可期的系列活動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高美館於7月４、18兩日分別推出《看「世界」& 小小館員體驗夏令營》活動，館長李玉玲表示，體驗營活動將邀請學童擔任小小館員，上午漫步在《世界—林明哲的藝術收藏》展間，欣賞作品、聆聽導覽，當一位充滿藝術氣息的小小觀眾；下午則搖身一變成為小小館員，體驗美術館館員的工作內容，從如何守護展場安全、處理危機，再到檢測展場溫濕度，提供作品最舒適的環境，還有最重要的民眾諮詢與服務指南。期待透過體驗營，讓小朋友瞭解美術館的日常運作中所蘊藏的細節。

▲高美館夏令營活動豐富多元。（圖／高美館提供）
▲高美館夏令營活動豐富多元。（圖／高美館提供）
《FUN風．FUN飛~兒童創作營》今年結合《一起飛吧！》展覽，以「飛行」為主題，針對國小三年級至國一學生進行夏令營規劃，透過跨領域思考與創作，結合自然觀察、展場體驗、化學實驗、創意思考、動手創作及成果發表等過程，啟發孩子好奇心與想像力，四個梯次分別於7月16、23、30日以及8月6日舉辦。藉由動畫拍攝、平衡雕塑、機械組構與媒材運用等創作，展現孩子無窮的創作潛能。也邀請聚和國際共同參與，藉由簡單有趣的化學實驗，引領小朋友透過水氣在容器內體積變化下，快速凝結而產生雲霧的原理，在瓶子中製作出一朵朵的雲朵，進而了解水在大自然中的型態循環。

▲高美館夏令營活動豐富多元。（圖／高美館提供）
▲高美館夏令營活動豐富多元。（圖／高美館提供）
高美館園區擁有豐富的植物資源，造就了多樣化的生態系統，因此於7月16日世界蛇日，邀請民眾透過營隊一起認識蛇類。另外，高美館邀請藝術團體「雜草稍慢」於8月5、6兩日舉辦野草筆書寫、植物染藝術工坊，透過野草讓大眾了解植物與生活的連結及應用。8月20日則將舉辦認識入侵魚類推廣活動，帶著民眾逐步理解內惟埤塘下充斥著被民眾放生、適應力強的外來魚種，造成本土魚日漸減少的這項事實，希望引起大眾對於台灣整體公共水域環境生態的關注。詳細報名資訊請上高美館官網活動資訊頁面查詢。

重機熱潮正盛！南部最具規模重機專門店　「到府載車」保養免出門

拚國際觀光！高雄好玩卡首次海外販售

三發攜手SGS為建築安全把關　打造安心藝文建築

端午吃粽勿過量　腹脹腹痛掛急診、舊疾復發患者增

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀