台味手搖飲！可不可喝《光開門就很忙》特調 歇腳亭有「塩酸甜」
手搖飲可不可熟成紅茶聯名以戲劇《華燈初上》，延伸打造的《光開門就很忙了》實境節目，打造節目同款限定迎賓飲「洛檸熟成」特調手搖飲，嚴選台灣在地香水檸檬與可不可經典熟成紅茶，搭配有機玫瑰與天然洛神花醬，6月20日全台酸甜開喝囉。而Sharetea歇腳亭近期也推出全新「趣味柑仔店」系列，把小時候的零食「塩酸甜」加入綠梅汁和手工粉粿，喝得出來台味十足。
記者蕭涵云/綜合報導
可不可熟成紅茶x《光開門就很忙了》的「洛檸熟成」特調，設計靈感源自《華燈初上》，以80年代經濟蓬勃的休閒娛樂背景，延伸當時舞廳酒吧的氛圍設計，將摩登復古色系搭配台式花磚點綴視覺，營造盛夏調飲「洛檸熟成」的浪漫氣息。
嚴選台灣在地香水檸檬與可不可經典熟成紅茶，搭配有機玫瑰與天然洛神花醬，打造酸甜味蕾層次，為炎熱的夏天消暑解渴。將於6月20日全台正式上市，還同步推出光開門聯名限定店卡，只要至門市購買光聯名限定新品即可索取，數量有限贈完為止。
另外，手搖飲品牌Sharetea歇腳亭近期也推出全新「趣味柑仔店」系列，把小時候的零食「塩酸甜」加入綠梅汁，增添古早味的酸甜香氣，再搭配Q彈手工粉粿，清爽又有咀嚼感，喝得出來台味十足；還有另款新品「跳跳奶蓋塩酸甜」，則在芝士奶蓋上撒跳跳糖，在嘴中重現好久沒嚐到的跳跳糖滋味，令人懷念。
「趣味柑仔店」系列上市期間，至全台Sharetea歇腳亭消費任一杯新品，分享飲品至個人限動並@官方IG帳號，出示店員即可參加「古早味紙籤」抽獎，有機會抽中歇腳亭懷舊造形杯墊、飲品10元優惠券、古早味跳跳糖、珍豬小撲滿等好禮，而且人人有獎喔。