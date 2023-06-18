信義區砂石車撞民宅梁柱！結構技師喊「很難處理」：遇地震超危險
今（18）日凌晨12點多，信義區松德路一處位於轉角的民宅，突然遭一輛砂石車衝撞，巨大撞擊力導致梁柱受損，砂石車也被卡在騎樓，由於公寓結構損壞，16名住戶今早被緊急安置，北市府也連忙進行結構支撐，對此結構技師拱祥生指出，此次撞擊衍生的後續問題相當難處理，包括砂石車遷移、房屋結構破壞評估到修復補強等都需要非常謹慎，否則這棟房屋岌岌可危，尤其地震發生時更是可怕。
記者張志浩/綜合報導
拱祥生表示，這類老舊房屋在過去的施工上都是以「強柱弱梁」為標準的「磚牆樓房」，因此鋼柱的支撐格外重要，且該房屋1樓為店面，通常店面的牆面會比樓上還要少，在梁柱被撞斷後，整個結構被破壞，此時若遇到地震後果不堪設想。
據了解，該輛砂石車駕駛第一時間通知拖吊車，希望把車子拖走，但拱祥生強調，這樣的動作「非常危險」，當梁柱被砂石車撞及破壞後，最不能接受的就是再受到摩擦或其它撞擊的擾動，而是要盡快用H型鋼架等作輔助支撐，再把砂石車移走，搬移過程中，砂石車也要透過局部的拆解，而不是直接拖走，避免建築物再受傷害。
拱祥生提及，意外已經不幸發生，目前應將房屋現場做地毯式檢查，列出個區域的裂縫值，並先做輔助支撐，後續修補上，預計會用較強的鋼材重新替一樓做樑柱，不過後續施工時，1樓新樑柱與高樓層的就梁柱如何搭接、延升又是一門重要課題，但基本上經過修補強化後，就能安心居住，周遭連接的房屋也不用擔心被影響。