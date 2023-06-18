宥勝認性騷星途堪憂！曾以《冒險王》敲金鐘 靠《犀利人妻》走紅
藝人宥勝被數名前同事爆料指控他強吻、伸鹹豬手等性騷行為，對此，宥勝在臉書發文道歉：「面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」41歲的宥勝從主持《冒險王》打開知名度，並在《犀利人妻》飾演藍天蔚一角，戲劇之路大開。
記者薛羽彤/綜合報導
宥勝2007年自薦當《冒險王》主持人，獲得賞識成為第四任主持人，還曾獲得第45屆金鐘獎行腳節目主持人提名。2010年宥勝首挑大梁擔任《第二回合我愛你》男主角，與陳怡蓉搭檔，不過收視率不佳，同年他在《犀利人妻》中飾演第二男主角，以藍天蔚一角廣為人知，除了戲劇與主持之外，宥勝2013年還曾發過EP《完美先生？》，並出版過6本書籍。
宥勝合作對象都是女神級，有陳庭妮、許瑋甯、房思瑜、孟耿如、林予晞等人，在他結婚之前，每年都有戲劇作品產出，演技備受肯定，也可見宥勝的高人氣。而他最新作品，停留在《機智校園生活》，該劇還引發爭議，宥勝因個人因素而辭演，他表示，當初的合約僅決定80集，但是電視台與經紀公司卻以「文字遊戲方式」讓他被迫演出100集，事後TVBS也發聲明，「TVBS絕無拖延或玩文字遊戲之實，中間與藝人產生傳遞上之誤會，今日雙方皆已釐清，並讓TVBS與宥勝取得共識」。
※【NOWnews 今日新聞
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