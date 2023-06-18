許富凱重現「雙金組合」！與血肉果汁機真的合作了 放話撕心裂肺
金曲歌王許富凱將於18日推出新單曲〈伊的身邊已經有別人2023〉，這首新歌具有不同意義，耳尖樂迷一聽就會覺得旋律相當熟悉。原來是許富凱決定把這首2017年推出的作品進化蛻變，特別邀來金曲樂團血肉果汁機跨界合唱，許富凱這麼形容：「歌曲主要精神都在，但多了血肉進來，整首歌曲更撕心裂肺。」
記者吳雨婕/綜合報導
關於這首歌合作緣分來自於2023年初許富凱首度站上台北市跨年晚會舞台，當時攜手血肉果汁機首次跨界合作，雙方把台語歌曲做了全新升級，當場炸翻了現場樂迷，粉絲們不斷上網留言催生成功，2組歌手在反覆開會、討論製作後，終於進入錄音室把〈伊的身邊已經有別人2023〉完成錄音推出正式版本。
許富凱與血肉果汁機惺惺相惜，演出相當合拍：「2023台北跨年首次跟血肉合作，有了那次的經驗，後續的錄音更容易上手。血肉的團員們都非常有愛，錄音時我們很自由且天馬行空發揮，非常喜歡跟血肉的合作。」更稱讚：「血肉在舞台上非常有自己音樂態度及吸引力，私下每位團員都很溫暖且很能聊天，完全沒有距離感，所以跟他們合作非常舒服，他們一直在自己的音樂耕耘，堅持是非常不容易的事，我很佩服」。
許富凱目前正在籌備新專輯，是否有機會挑戰重金屬的撕裂嗓音？他保守回應：「偶爾可以挑戰一下，但需要有專業的訓練才能不影響喉嚨。」這次MV突破框架不走真人入鏡，以浮世繪風格的插畫創作來呈現。許富凱相當滿意作品：「實在是太喜歡了，跟我以往的MV 完全是不同的呈現。我很喜歡二次元，這次的畫風又是我很喜歡的浮世繪風格，所以愛上加愛，但辛苦導演了，動畫MV要花很多的時間，很謝謝他。」