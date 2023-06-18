快訊／宥勝遭控性騷擾！伸鹹豬手、強吻3連爆　發文道歉：對不起

李榮浩寵妻無極限！趕來看楊丞琳演唱會　超甜現場曝光

▲楊丞琳在台北小巨蛋開唱，老公李榮浩特別從西安趕來台北給愛妻加油打氣。（圖／宜辰整合行銷提供）
▲楊丞琳在台北小巨蛋開唱，老公李榮浩特別從西安趕來台北給愛妻加油打氣。（圖／宜辰整合行銷提供）

記者吳雨婕/台北報導

楊丞琳一連2天在台北小巨蛋舉辦「LIKE A STAR」演唱會，今（18）日是演唱會第二天，今天來觀賞的嘉賓有海裕芬、吳姍儒、女團HUR、Pink fun、邵雨薇、曾國城、徐譽庭、歐陽妮妮、徐凱希。楊丞琳老公李榮浩，則是特別從西安趕來台北，為愛妻加油打氣，《NOWnews今日新聞》記者現場直擊，李榮浩在現場開心跟著楊丞琳的歌曲揮舞螢光棒，還拿起手機拍照見證太太舞姿。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李榮浩昨晚還在西安開唱，他跨海向太太楊丞琳打氣，特別在IG發文提到：「享受舞台、順順利利，like a star。」楊丞琳當時也甜蜜回應：「謝謝my star。」還附上愛心符號，超甜互動閃瞎人。

▲李榮浩為即將開唱的楊丞琳送上祝福。（圖／翻攝李榮浩IG）
▲李榮浩為即將開唱的楊丞琳送上祝福。（圖／翻攝李榮浩IG）
事實上，寵妻的李榮浩特別送上花籃祝福，不過記者目擊工作人員悄悄把李榮浩送的花籃，移到了後台休息室。沒想到李榮浩疼妻無極限，特別在西安演唱結束後，搭機、轉機來到台北，在開唱前才來到小巨蛋後台，給楊丞琳加油打氣，以行動支持楊丞琳。

楊丞琳在唱〈仰望〉時，有眼尖的粉絲看到李榮浩在包廂的身影，李榮浩見狀也大方的向台下粉絲打招呼，而在楊丞琳唱歌時，李榮浩也手舉著演唱會的星星螢光棒揮舞，看起來非常陶醉在愛妻的表演裡，期間還忘情拍照，並於IG再度發文：「清晨極速轉機，開場前10分鐘趕到，給嫂子打call，今年第二場Like a star。」

▲李榮浩特別從西安趕來台北看太太楊丞琳的演唱會。（圖／讀者提供）
▲李榮浩特別從西安趕來台北看太太楊丞琳的演唱會。（圖／讀者提供）
▲李榮浩於IG發文，提到在楊丞琳開唱前10分鐘才抵達台北小巨蛋。（圖／翻攝李榮浩IG）
▲李榮浩於IG發文，提到在楊丞琳開唱前10分鐘才抵達台北小巨蛋。（圖／翻攝李榮浩IG）

6月熱唱／hito流行音樂獎卡司超華麗！張清芳、楊丞琳接力攻蛋

4 in Love世紀合體！楊丞琳嘴對嘴玩親親　黃小柔感性打氣逼哭人

影音／楊丞琳60秒換火辣戰袍！深V靠一條線撐住　嗨喊：回到家鄉

楊丞琳等3年攻蛋開唱！尪李榮浩助陣打氣　她甜蜜回應了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀