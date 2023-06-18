李榮浩寵妻無極限！趕來看楊丞琳演唱會 超甜現場曝光
楊丞琳一連2天在台北小巨蛋舉辦「LIKE A STAR」演唱會，今（18）日是演唱會第二天，今天來觀賞的嘉賓有海裕芬、吳姍儒、女團HUR、Pink fun、邵雨薇、曾國城、徐譽庭、歐陽妮妮、徐凱希。楊丞琳老公李榮浩，則是特別從西安趕來台北，為愛妻加油打氣，《NOWnews今日新聞》記者現場直擊，李榮浩在現場開心跟著楊丞琳的歌曲揮舞螢光棒，還拿起手機拍照見證太太舞姿。
記者吳雨婕/台北報導
李榮浩昨晚還在西安開唱，他跨海向太太楊丞琳打氣，特別在IG發文提到：「享受舞台、順順利利，like a star。」楊丞琳當時也甜蜜回應：「謝謝my star。」還附上愛心符號，超甜互動閃瞎人。
事實上，寵妻的李榮浩特別送上花籃祝福，不過記者目擊工作人員悄悄把李榮浩送的花籃，移到了後台休息室。沒想到李榮浩疼妻無極限，特別在西安演唱結束後，搭機、轉機來到台北，在開唱前才來到小巨蛋後台，給楊丞琳加油打氣，以行動支持楊丞琳。
楊丞琳在唱〈仰望〉時，有眼尖的粉絲看到李榮浩在包廂的身影，李榮浩見狀也大方的向台下粉絲打招呼，而在楊丞琳唱歌時，李榮浩也手舉著演唱會的星星螢光棒揮舞，看起來非常陶醉在愛妻的表演裡，期間還忘情拍照，並於IG再度發文：「清晨極速轉機，開場前10分鐘趕到，給嫂子打call，今年第二場Like a star。」