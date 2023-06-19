PLG／楊敬敏生涯輝煌、推動籃壇制度發展　因外遇爭議而留下汙點

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2013年開始挑戰中國CBA，加入山西汾酒猛龍、新疆廣匯飛虎、上海東方大鯊魚、北京控股，個人心態和球技獲得成長。2019年他重回台灣，加入ABL所屬寶島夢想家，並成為PLG招牌球星，2021年起轉戰新北國王。
本季他場均14.8分3.5籃板2.6助攻，兩分球命中率43.5%，三分球命中率33.6%；總冠軍賽場均17.3分4籃板1.8助攻，兩分球命中率52.7%，三分球命中率40%。穩定的表現幫助球隊在例行賽取得聯盟第一名次，自己也完成MVP的2連霸。
身為國內籃壇指標性球星，楊敬敏不但是當今職籃最出色的前鋒之一，而且對於籃壇發展和制度推動也不遺餘力。在去年4月，他和多名黃金世代球員宣布成立球員工會，目標對象涵蓋P.League+、T1League、SBL、WSBL等聯盟選手，在受訪時他也稱「想留給下一代籃壇最好的東西」。
私下生活方面，楊敬敏和前中華電信女籃選手劉家秀在2014年9月13日結婚，並產下兩子，形象是對工作認真、自律的愛家好男人。如今被爆出此事件，可能對其評價、乃至於生涯都將產生影響。
根據PLG職籃「賽務章程」第四章球員行為準則、第25條道德條款及其他行為規範，其中有對「與他人有不正當的往來或關係」的行為進行約束，違反之球員，聯盟可處以警告、禁賽、停權、永久除名等處分，並可併罰最高新臺幣50萬罰款，停權處分也得以跨季執行。