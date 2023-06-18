楊丞琳被李榮浩感動到爆！甜唱〈烏梅子醬〉 表白：是我最大幸福
楊丞琳「LIKE A STAR」演唱會今（18）日邁入第二天，楊丞琳老公李榮浩，特別從西安趕來台北小巨蛋，為愛妻加油打氣。楊丞琳在演唱會上除了介紹李榮浩外，還清唱了〈烏梅子醬〉，並深情告白：「人生遇到他，是我最大的幸福。」
記者吳雨婕/台北報導
楊丞琳在演唱〈青春住了誰〉前，介紹來演唱會的觀賞嘉賓，介紹到老公李榮浩時，她提到：「很謝謝他，這樣轉機很辛苦，跟上次『青春住了誰』演唱會，一模一樣，他也是有自己的演唱會。」楊丞琳透露，其實昨天一直在做心理建設，「我跟自己說如果他沒辦法從頭看，也不要被影響。」
楊丞琳表示，其實李榮浩從西安飛往轉機的城市，因為天氣不佳，班機其實有延遲的狀況，但他依舊趕在演唱會開始前順利抵達小巨蛋，老公李榮浩能從頭看到現在，讓她很感動。其實2年前的演唱會上，李榮浩曾以「雲端嘉賓」的方式，與楊丞琳合唱歌曲〈曖昧〉，如今李榮浩真真正正、確確實實站在眼前，讓楊丞琳窩心不已。
楊丞琳現場還清唱了一小段李榮浩的歌曲〈烏梅子醬〉，李榮浩在包廂區開心地揮舞雙手，似乎是在給楊丞琳鼓舞，不過楊丞琳發現自己唱錯了〈烏梅子醬〉的歌詞，因此俏皮地對李榮浩說：「唱錯了，不好意思！」接著鄭重告白：「我想要說...人生遇到他，是我最大的幸福。」