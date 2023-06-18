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孩子疑似遲緩怎麼辦？把握3歲前「黃金療育期」　快到這75家評估中心！

孩子疑似遲緩怎麼辦？把握3歲前「黃金療育期」　快到這75家評估中心！
孩子疑似遲緩怎麼辦？把握3歲前「黃金療育期」　快到這75家評估中心！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】當父母發現家中寶貝2歲多了，還不太會走路，語言表現、說話能力也與同齡孩童有差別，疑似發展遲緩時，常會感到茫然無助，不知道到底該怎麼辦。

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國民健康署為減少家長擔憂，今（112）年度將補助全國各縣市設置兒童發展聯合評估中心擴大為75家，透過單一服務窗口、跨專業醫療團隊，建立可近、專業的兒童發展評估服務，提供最完善的照護，讓慢飛兒家庭不再孤立無援。

兒童發展評估需求增　擴大補助75家評估中心

0－6歲是兒童發展重要階段，尤其3歲前為最關鍵的「黃金療育期」。兒童若出現發展遲緩情形，透過早期療育的介入，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持、福利服務等，可使兒童的遲緩現象減輕，甚至有部分孩子可以趕上同齡孩童。

根據衛福部社會及家庭署公布「發展遲緩兒童早期療育服務個案通報概況」，111年疑似發展遲緩兒童通報數計3萬907名，較100年1萬5,848名，成長近2倍。

民眾在兒童發展聯合評估服務上的需求增加，為早期診斷疑似多重發展遲緩兒童並早期介入避免錯過治療黃金期，國健署補助全國各縣市設置兒童發展聯合評估中心，由111年52家，擴大為112年75家。

延伸閱讀：75家兒童發展聯合評估中心聯絡資訊連結（https://www.hpa.gov.tw/1602/548/n

跨專科、跨職類服務　協助早期評估、介入

而兒童發展聯合評估中心結合小兒神經科（或小兒科）、兒童及青少年精神科（或精神科）、復健科，至少2科以上之專業醫師，以及物理治療師、職能治療師、語言治療師、臨床心理師、社工師、聽力師等至少4個職系以上專業評估人員。

國健署表示，家長若發現孩子有疑似發展異常狀況，兒童發展聯合評估中心能安排個別化評估服務，由專業團隊人員提供資訊協助及評估，並提供後續療育建議，讓家長能掌握兒童發展情形。

補助交通費、加強偏鄉資源　疑似遲緩應警覺並就醫

此外，國健署也加強了偏鄉資源及服務，今年於64個偏遠地區之聯合評估外展服務涵蓋率將達100%，同時也補助山地鄉及離島地區民眾到聯合評估中心就醫往返的交通費，以降低民眾帶孩子接受各項評估的就醫障礙。

國健署署長吳昭軍提醒，民眾若發現家中孩子有疑似發展遲緩徵兆時，切勿輕忽，建議可先至兒科診所接受初步篩檢，確認孩童疑似發展遲緩情形，並依醫師建議至醫療機構接受單科評估，或至兒童發展聯合評估中心接受多科多職系跨專業團隊評估。

延伸閱讀：衛生福利部社會及家庭署「發展遲緩兒童通報暨個案管理服務網」連結（https://system.sfaa.gov.tw/cecm/



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58232

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