黃子佼一聽宥勝性騷擾火速閃人！昔「拒絕同台」恩怨浮上檯面
演藝圈ＭeToo風波延燒，男星宥勝今（18）日被爆出曾對兩名女同事性騷擾，宥勝也火速在臉書上發文認錯。對此，曾在2017年公開放話拒絕與宥勝同台的黃子佼，今日出席活動時一聽到有關「宥勝」兩個關鍵字是閉口不談，最後更快步離開：「不談不談！」
記者詹鎰睿/綜合報導
據了解，當時宥勝和孟耿如合作拍攝《22K夢想高飛》時，疑似男方對孟耿如的尺度太大、動作太過親密，直接惹怒黃子佼，甚至傳出宥勝正在追孟耿如，再加上黃子佼2017年曾在節目上放話，寧願請辭、不賺錢，也不願意和宥勝同台，再度讓恩怨浮上檯面，可是雙方至今都不願意說明原因。
而被問到老公黃子佼為何討厭宥勝？孟耿如過去曾回應：「關鍵原因應該不在我身上，基本上這件事如果是檯面上就看的到的話，那就不會叫做私事。」同時也對宥勝拍戲太親密的傳聞作出解釋，「一切只是劇情」，不過孟耿如隨後表示，她也不方便多說什麼，決定把話語權丟給宥勝和黃子佼。
對此，向來總是大方接受媒體訪問的黃子佼，一聽到「Me Too性騷風波」則是笑笑婉拒回答，他說，最近不是工作就是專心照顧孩子，沒有時間關注新聞，不過一聽到「宥勝」也陷入性騷擾後，黃子佼閉口不談，結束主持工作後僅丟下一句：「不談不談！」就快步離開現場。
※【NOWnews 今日新聞
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