國民黨出席海峽論壇　賴清德轟：被賣了還幫忙算錢

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賴清德致詞時表示，自從美國對中國發起經濟和科技戰之後，俄羅斯侵略烏克蘭，中國還聯合俄羅斯在印太地區座軍事演習，北韓也不斷發射飛彈。這樣讓民主陣營站在一起，在恐嚇之中沒有低頭，膝蓋沒有跪下去，大家都勇敢面對。
賴清德提到，這幾年在總統蔡英文領導下，堅持民主這條路，成績得到國際社會的肯定和讚賞，根據《經濟學人》評比，台灣是亞洲第一名；另「自由之家」評比，台灣的自由度94分在亞洲是數一數二，台灣是民主國家的模範生，「我們走過專制獨裁的日子，我們知道那個痛苦。」
賴清德指出，台灣經濟經過幾十年來各行各業的打拼，2021年台灣的經濟體是全世界第21大。如果是以隱形冠軍來講，半導體產業來講，台灣不只是21名。未來世界，全民智慧化的時代需要台灣的參與，特斯拉的車如果沒有台灣的供應商跑不動。所以要信賴台灣，要相信自己的力量，只有民主這條路繼續走，繼續團結，「我相信我們一定越走越開闊，前途越來越光明。」
賴清德也提到，現在中國正在舉辦海峽論壇，開宗明義就是要統一台灣，要併吞台灣，「人家明講的。」國民黨甚至其他政黨也跟著喊，被賣了還幫忙算錢。正當在野黨去上海參加海峽論壇，接受九二共識一個中國原則的時候，駐美大使蕭美琴正跟美國簽「台美21世紀貿易倡議」，繼續深化與民主國家的關係，簽訂以後可加強台美雙邊貿易協定，對台灣經濟和貿易發展都有很大的幫助。
此外賴清德說，數發部長唐鳳在英國討論數位安全產業等工作，外交部長吳釗燮在捷克國會政府官員，這表示總統蔡英文領導有方，在民主路上和國際站在一起，台灣要留給小孩最基本民主自由的社會。
賴清德也提出願景，表示自己要發揮醫學的專業，團結醫界結合社會力量，共同打造健康台灣目標，根據衛福部國民健康署資料，台灣的平均壽命80到82歲，但每個人平均壽命有10％的時間是不健康的，不是臥病在床就是坐輪椅需要人照顧。未來希望結合大家的力量，打造健康台灣，讓國人平均壽命延長以外，健康壽命也要越來越長。台灣只要國人健康，國家就會富強。推動健康台灣的時候，就能推動健康產業。
賴清德說明，健康產業包含生物科技產業、長照、運動，各種產業都要發展起來，這樣經濟就會更好，國家就會更強。台灣的生物科技產業和健康產業是很有條件，可以成為另外一座護國神山。當健康產業做起來的時候，世界自然而然會來擁抱台灣。更透露自己的心願是結合大家的力量共同打拼，打造健康台灣，「讓國人更健康，國家更強，讓世界擁抱台灣。」