迎接國際瑜伽日　印度外國使節齊做瑜伽

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印度是20國集團（G20）輪值主席國，總理莫迪（Narendra Modi）選擇以蓮花作為本屆G20標誌，而蓮花寺外型酷似蓮花，因此被選為瑜伽活動的舉辦地點。
雷奇在致詞時說，蓮花出淤泥而不染，象徵困境中的希望，而瑜伽課前祈禱文，也宣揚健康、快樂與平靜，因此練習瑜伽除對個人的身心靈有益之外，也能促進世界和平與繁榮。
她補充，瑜伽也是她每天必做的早課，為一整天的忙碌工作儲備精力。
在現場瑜伽專家引導下，雷奇與佳賓們完成從靜坐、腹式呼吸到樹式、蝴蝶式等一連串基本動作。
瑜伽一詞在梵文意為「合一」，瑜伽術的練習者希望透過調身、調息、調心，達到身心靈合一境界。
2014年9月27日，莫迪在聯合國大會演說，建議訂每年6月21日為國際瑜伽日，獲得177個聯合國會員國支持。同年12月，聯合國通過69/131決議，宣布每年6月21日為國際瑜伽日。
2016年，聯合國教科文組織（UNESCO）把瑜伽列為世界無形文化資產。
莫迪預定於20日至23日訪問美國，他將於21日親自在紐約聯合國總部主持國際瑜伽日的慶祝活動。
瑜伽被視為印度的國粹，政府十分重視國際瑜伽日，每到這一天都會盛大慶祝。印度台北協會今天上午在台北市中正紀念堂舉辦「國際瑜伽日」活動，吸引數百名民眾參加。（編輯：郭中翰）1120618