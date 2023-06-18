防曬係數怎麼挑？阻擋紫外線不能只懂PA++++、SPF　還要知道UVA

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📌UVB、長波UVA是什麼？
紫外線UV光會造成肌膚多重傷害，經研究發現，抵達地表的紫外線 UV 光有 95%是 UVA，而其中有高達 30%UV 光屬於 UV 家族中殺傷力最強「極長波 UVA (波長 380- 400nm)，比長波 UVA 更能深入滲透肌膚底層，造成肌底嚴重損害。
簡單而言，「UVB」會讓肌膚曬紅、曬傷；但「長波 UVA」可是會穿透深至肌膚底層，加上年齡增長肌膚修復力逐漸衰弱，致使黑斑、皺紋、臉頰鬆垮等老化問題接踵而至，是讓人曬黑曬老的隱形殺手。
📌看懂防曬係數SPF
眾所皆知的防曬係數SPF（Sun Protection Factor），等於防曬系數／曬紅係數，指的是防曬乳對UVB的的防護力。建議要擦到SPF最高係數SPF50+才夠力，根據澳洲輻射防護與核能安全局的測試，SPF30能有效擋掉96.7%的紫外線，SPF50則可提高至98%防護。
但大家可別以為每天出門前擦了1次就夠，專業皮膚科醫師建議，在戶外每隔2小時或覺得需要時，就要時常乖乖補擦，才能最有效防曬。
📌PA++++是什麼？+越多越強大？
大家熟悉的UVA防護等級PA（Protection Grade of UV-A），是由日本化妝品工業聯合會制定的。將歐規的持續曬黑係數PPD（Persistent Pigment Darkening）簡化，以「+」符號來代替；越多個「+」，即代表防止曬黑曬老的能力越強，目前市面防曬產品最多可達到4個+。
一般建議，基本至少要有PA+++（PPD8～16），但最好能選擇進階PA++++（PPD16以上）較好；還建議要一併參閱PPD指數，作為挑選防曬產品的根據會更完整。
簡單而言，「SPF」數字越高，越能防止皮膚被UVB曬紅、曬傷；「PPD指數」或「PA+」數越多，越能防止被「長波 UVA」曬黑曬老。
📌UV波長370nm代表什麼意思？
即使眾所皆知，長時間曝曬在紫外線下，會引起皮膚變紅或曬傷，但「長波UVA」可是會直接穿透深至肌膚底層的真皮層，導致皮膚曬黑曬老，是破壞肌膚的元兇。經研究發現，抵達地表的紫外線UV光有95％是UVA，而其中有高達30%的UV光屬於殺傷力最強的「極長波UVA（波長380～400nm）」，比一般常談的長波UVA，更能深入滲透肌膚底層，造成肌底嚴重損害。
綜觀目前防曬產品使用的防曬濾劑，對UV最佳守備範圍大多僅在370nm以內，僅有少數品牌防曬乳能克服這部分。但專業建議仍提醒防曬產品的挑選，最好能超過波長370nm，將更有效抵禦紫外線，做好肌膚防護。美國法規規定，防曬品到達370nm就可以標示寬頻防護（Broad Spectrum），更進階則建議選擇超過380nm。
📌更注重海洋友善
越來越多防曬品牌注重海洋友善配方，包括經過海洋生態多樣