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防曬係數怎麼挑？阻擋紫外線不能只懂PA++++、SPF　還要知道UVA

▲夏天必懂防曬知識，怎麼挑防曬乳最能有效防曬？如何看懂防曬係數？PA++++、SPF、UVA、UV波長370nm代表什麼意思？一篇看懂最適合自己的防曬品。（圖／台灣鐘紡提供）
▲夏天必懂防曬知識，怎麼挑防曬乳最能有效防曬？如何看懂防曬係數？PA++++、SPF、UVA、UV波長370nm代表什麼意思？一篇看懂最適合自己的防曬品。（圖／台灣鐘紡提供）

記者蕭涵云/綜合報導

夏天到了！愛美女孩必懂的防曬知識不能少，到底該怎麼挑防曬乳最能有效防曬？如何看懂防曬係數？想要好好阻擋紫外線，不能只懂PA++++、SPF，還要知道UVA。UV波長370nm又代表什麼意思？《NOWnews今日新聞》幫大家統整防曬名詞小知識，讓大家一篇看懂最適合自己的防曬品。

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無論是長時間暴露於紫外線UVB、長波UVA，都會導致皮膚變黑、細胞老化，產生黑斑、皺紋等肌膚問題，甚至是引起癌化，建議大家除了學會看懂防曬係數的強度、廣度和均勻度，還要能搞清楚紫外線的波長，防曬知識才算真正夠用。

▲經研究顯示，長波UVA才是曬黑曬老的隱形殺手。（圖／翻攝理膚寶水官網）
▲經研究顯示，長波UVA才是曬黑曬老的隱形殺手。（圖／翻攝理膚寶水官網）
📌UVB、長波UVA是什麼？
紫外線UV光會造成肌膚多重傷害，經研究發現，抵達地表的紫外線 UV 光有 95%是 UVA，而其中有高達 30%UV 光屬於 UV 家族中殺傷力最強「極長波 UVA (波長 380- 400nm)，比長波 UVA 更能深入滲透肌膚底層，造成肌底嚴重損害。

簡單而言，「UVB」會讓肌膚曬紅、曬傷；但「長波 UVA」可是會穿透深至肌膚底層，加上年齡增長肌膚修復力逐漸衰弱，致使黑斑、皺紋、臉頰鬆垮等老化問題接踵而至，是讓人曬黑曬老的隱形殺手。

▲專業皮膚科醫師建議，在戶外每隔2小時或覺得需要時，就要時常乖乖補擦，才能最有效防曬。（圖／台灣鐘紡提供）
▲專業皮膚科醫師建議，在戶外每隔2小時或覺得需要時，就要時常乖乖補擦，才能最有效防曬。（圖／台灣鐘紡提供）
📌看懂防曬係數SPF
眾所皆知的防曬係數SPF（Sun Protection Factor），等於防曬系數／曬紅係數，指的是防曬乳對UVB的的防護力。建議要擦到SPF最高係數SPF50+才夠力，根據澳洲輻射防護與核能安全局的測試，SPF30能有效擋掉96.7%的紫外線，SPF50則可提高至98%防護。

但大家可別以為每天出門前擦了1次就夠，專業皮膚科醫師建議，在戶外每隔2小時或覺得需要時，就要時常乖乖補擦，才能最有效防曬。

▲PA與PPD的換算標準。（圖／翻攝自DR.WU官網）
▲PA與PPD的換算標準。（圖／翻攝自DR.WU官網）
📌PA++++是什麼？+越多越強大？
大家熟悉的UVA防護等級PA（Protection Grade of UV-A），是由日本化妝品工業聯合會制定的。將歐規的持續曬黑係數PPD（Persistent Pigment Darkening）簡化，以「+」符號來代替；越多個「+」，即代表防止曬黑曬老的能力越強，目前市面防曬產品最多可達到4個+。

一般建議，基本至少要有PA+++（PPD8～16），但最好能選擇進階PA++++（PPD16以上）較好；還建議要一併參閱PPD指數，作為挑選防曬產品的根據會更完整。

簡單而言，「SPF」數字越高，越能防止皮膚被UVB曬紅、曬傷；「PPD指數」或「PA+」數越多，越能防止被「長波 UVA」曬黑曬老。

▲防曬品的臨界波長。（圖／翻攝自DR.WU官網）
▲防曬品的臨界波長。（圖／翻攝自DR.WU官網）
📌UV波長370nm代表什麼意思？
即使眾所皆知，長時間曝曬在紫外線下，會引起皮膚變紅或曬傷，但「長波UVA」可是會直接穿透深至肌膚底層的真皮層，導致皮膚曬黑曬老，是破壞肌膚的元兇。經研究發現，抵達地表的紫外線UV光有95％是UVA，而其中有高達30%的UV光屬於殺傷力最強的「極長波UVA（波長380～400nm）」，比一般常談的長波UVA，更能深入滲透肌膚底層，造成肌底嚴重損害。

綜觀目前防曬產品使用的防曬濾劑，對UV最佳守備範圍大多僅在370nm以內，僅有少數品牌防曬乳能克服這部分。但專業建議仍提醒防曬產品的挑選，最好能超過波長370nm，將更有效抵禦紫外線，做好肌膚防護。美國法規規定，防曬品到達370nm就可以標示寬頻防護（Broad Spectrum），更進階則建議選擇超過380nm。

▲防曬品牌注重海洋友善配方已成顯學。（圖／台灣鐘紡提供）
▲防曬品牌注重海洋友善配方已成顯學。（圖／台灣鐘紡提供）
📌更注重海洋友善
越來越多防曬品牌注重海洋友善配方，包括經過海洋生態多樣性測試，能保護珊瑚、矽藻等，以及不使用含有害環境的塑膠微粒等質地。也同時注重無添加 Paraben 防腐劑，讓一般膚質至敏感性肌膚、臉部與全身肌膚都適用，是目前防曬品共同趨勢。


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