宥勝自白「我也被性侵過」！私訊性騷擾受害者道歉：這天終於來了
宥勝今（18）日遭3名網友指控性騷擾，他道歉：「為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉。」經紀人兼老婆慈惠至今噤聲，其中一名受害者Z女接受《NOWnews今日新聞》訪問，提到寫文重新回憶性騷擾，忍不住哭泣4次，「希望大家重視勇敢說出來跟反抗。」而宥勝已經私訊她道歉，宥勝說：「其實我自己也被性侵過。我能懂那種世界空掉，身邊的信任都一夕瓦解的憤怒和恐懼感。」
記者羅凌筠/台北報導
Z女2017年在宥勝公司遇到性騷擾，因為她和宥勝老婆在經紀公司共事過數年，不忍心讓老婆知道這件事，跟當時經紀人投訴，也覺得對方態度是默許宥勝的，「我以為離開了，就可以好好的，但其實離開了也太不能。」而對於宥勝自稱是性侵受害者，Z女表示：「我覺得兩碼子的事情，不能因為你受過傷就這樣子，我覺得有點是為了解釋而解釋。」
宥勝私訊則向Z女懺悔，「其實我自己也被性侵過。我能懂那種世界空掉，身邊的信任都一夕瓦解的憤怒和恐懼感。真的很對不起，因為我個人的衝動，竟讓妳要經歷這樣的事情，真的真的很對不起。但這麼多年來，我每次看到性騷擾的新聞都很痛苦，一方面是想到妳們，一方面是想到我總有一天會像這些人一樣受到懲罰，這一天終於來了，但我感到的是感激，與希望妳們都能更好。」
※【NOWnews 今日新聞
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