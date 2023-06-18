NBA／提議D.Green和K.Thompson降薪留隊　ESPN：比照去年Wiggins

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ESPN記者Brian Windhorst建議Green和Thompson也應該考慮這樣做，前者今夏有一個2758萬美元的球員選項，幾乎肯定會跳出合約；後者合約還剩一年，但現在也差不多是該談續約的時候了。
「當我們談Draymond和Klay的情況時，Wiggins的前例非常重要，因為我們看到勇士隊未來的情況。」Windhorst這樣說道，「Windhorst當時簽了一份續約合約，其中降薪了超過9百萬美元。他改變了自己的薪水結構，改成簽訂了一份年限更長的合同，保證自己能拿到很多錢，當時他剛在NBA總冠軍賽中取得了好表現，但他接受了降薪。」
Green去年夏天並沒有和球團完成續約，今年他的年薪是2580萬美元，季後有一個2758萬美元的球員選項。今年他33歲了，去年《The Athletic》就在報導中指出，他希望能得到一份最大年份的頂薪合約。
Thompson今年薪資4060萬美元，下賽季則是4321萬美元，本季他命中301記三分球，生涯新高；季賽三分球命中率來到41.2%，也接近生涯水準。不過季後賽他的表現有些掙扎，在面對高強度防守時，已難承擔重負。
今年新的勞資協議，對於勇士這些花大錢組建球隊的豪門做出了更具體的懲罰，這意味著灣區要頂著壓力留下球員名單上的主力成員變得更困難了，這些都會影響他們在這個夏天的決定。
即使扣掉今年季後合約到期者，勇士下個賽季的團隊薪資總額也將到達2億175萬美元，他們沒辦法透過正常方式來補強。