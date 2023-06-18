三個習慣讓你能看懂微表情　理解對方的真實心情

1.有意識地觀察人的表情平時就要注意身邊人的表情，並抱持著興趣來觀察，這就是看懂微表情的起點。如果想要發現人們臉上細微的情緒變化，一定要看著對方的眼睛和臉來對話，透過電腦或是手機畫面都是行不通的。
我是廣告 請繼續往下閱讀
路上的行人是帶著什麼表情走在街上呢？心裡在思索著什麼問題？或在想什麼愉快的事情呢？正在講電話的人們又是露出什麼表情呢？在講很複雜的事情嗎？電話的另一頭是他的戀人還是上司呢？正在看電子郵件的人表情又是如何呢？是收到了令人開心的通知嗎？還是在看讓人心情不安的郵件呢？正在閱讀書本或報紙的人又是用什麼表情在看的呢？在看什麼類型的書？還是在看什麼新聞內容呢？像這樣有意識地去觀察，對於人的表情變化就會變得比較敏感，並知道該如何反應。
2.將電視關成靜音來看節目將電視音量關成靜音，仔細觀察登場人物的微表情。建議以新聞播報來觀察，因為新聞主播通常都不會有太大的表情變化，有助於訓練微表情的解讀能力。
觀察新聞節目主播的微表情，來推測下一則新聞是好消息還是壞消息。用這個方法可以彌補方法❶的缺點。
在方法❶中，雖然提高了對於表情觀察推測的功夫，但無法向被觀察的人物確認，難以得知自己的推測是否正確。方法❷則經由主播的表情變化，在下一則新聞播出時，即能確認推測是否正確。也有另一種方式是，不將電視關靜音，從微表情來推測情緒。通常用在看談話性節目時，觀察陳述者的微表情，來推測他接下來要發表的言論。
試著去判斷某個人物對其他人的意見是持肯定還是反對意見？在意見改變的瞬間是否能發覺到？是否被說服了？一邊觀察登場人物各種各樣的微表情，並試著預測談論的結果會是如何。
3.使用微表情專用的訓練工具這是三種方法中最正式且最確實的方法，使用能提高微表情判斷技巧的特製動畫教材來做自我學習。美國、歐洲，甚至很多日本的公司都在販售微表情訓練的專用教材。這種教材通常是以觀看影片中的人物微表情，來判斷這個人呈現出什麼樣的情緒。表情的判斷通常以選擇題的方式作答，答案是否正確立刻就能知道。
從這些微表情專用教材的學習效果研究得知，就算只做了一個小時的影像訓練，對於微表情的判斷能力就能提升。
某位學習者在學習前測量的微表情判斷正確率為四○％，在一個小時的訓練之後，正確率提升到八○％。且效果可以持續二～三週。從這個研究中可以知道，使用微表情判斷專用的訓練教材，持續每二～三週訓練一個小時，就能一直保有微表情判斷的技巧。
本文摘選自《微表情情緒心理學》，方言出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58218
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw