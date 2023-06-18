為美中關係鋪路！美國務卿布林肯今抵北京　2天訪問可能見習近平

國務卿布林肯見秦剛！中美關係是否突破　外媒：為習近平訪美鋪路

▲美國務卿布林肯18日與中國外交部長秦剛進行會晤，這是睽違五年以來美方首度有高層級政治人物踏上中國。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國務卿布林肯18日與中國外交部長秦剛進行會晤，這是睽違五年以來美方首度有高層級政治人物踏上中國。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

睽違5年，美國終於成功派出至今外交層級最高的政治人物國務卿布林肯前往中國進行訪問，全球前兩大經濟體在長期的競爭關係下，如今雙雙釋出善意願意進行會談引發外界高度關注。外媒分析指出，布林肯18日已經飛抵北京展開兩天的訪中行程，雖然外界普遍不認為兩國關係會有實質突破，但或許這場會談將成為中國國家領導人習近平成功訪美的契機。

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美國國務卿布林肯18日一早飛抵北京，相較起法國總統馬克宏的高規格接待，到場迎接的只有中國外交部北美大洋洲司司長楊濤、美國駐中大使伯恩斯，且連「紅毯」都沒鋪上。布林肯是近5年來第一個前往中國訪問的美國最高外交官，也是拜登政府任期內首位踏入中國的美國國務卿。根據《央視新聞》報導，中國外交部長秦剛下午與布林肯於北京魚台賓館展開會談，這場會議包含秦剛與布林肯、翻譯官等在內一共有8名中美官員。

▲美國務卿布林肯18日清晨抵達北京。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國務卿布林肯18日清晨抵達北京。（圖／美聯社／達志影像）
布林肯原定今年2月就要前往北京訪問，但雙方因為「間諜氣球」風波而有所齟齬，這趟訪談因此無限期延遲，直到今年五月美國官員才透露布林肯將重啟訪問行程，這次除了與秦剛會晤外，也可能與中國外交最高層級負責人、中共中央外事辦公室主任王毅進行會談。此外，過去美國國務卿前往中國，中國國家領導人都會進行接見，不過中美雙方都並未透露此趟行程習近平是否會接見布林肯。

美國國務院指出，此趟訪問的目標在於建立雙邊溝通橋樑，避免彼此「誤解」產生更大衝突，同時針對美國與盟友利益等議題進行討論，探討雙方可能合作領域；另一名美國官員則在稍早的媒體簡報中表態，稱雖然布林肯主要目標是進行有建設性的直接討論，但在重大議題如造成美國多數民眾藥物成癮的芬太尼（fentanyl）原料流入、美籍公民遭中國居留等問題都不太可能有所突破。

▲中國外交部北美大洋洲司司長楊濤、美國駐中大使伯恩斯到場迎接布林肯。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國外交部北美大洋洲司司長楊濤、美國駐中大使伯恩斯到場迎接布林肯。（圖／美聯社／達志影像）
布林肯則稱，此行目的在於確保美國與中國的競爭不會演變為衝突，並盼望藉由這次的會談為中美雙方高層更多的互動進行鋪路，包含美國中央情報局局長伯恩斯、美國財政部長葉倫、商務部長雷蒙多等人的陸續造訪中國。

▲美國國務卿布林肯18日抵達北京，與中國外交部長秦剛進行會晤。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務卿布林肯18日抵達北京，與中國外交部長秦剛進行會晤。習近平是否會在此行接見布林肯成為外界關注焦點之一。（圖／美聯社／達志影像）
至於中國方面對這趟訪問行程的看法，《華爾街日報》認為北京也有意緩和僵持不下的中美冰冷關係，原因在於今年亞太經濟合作組織（APEC）峰會將於11月於美國舊金山舉行，屆時中方勢必為了習近平的赴美與會進行準備，到時候是否順道應邀前往白宮更是下半年，甚至美國總統大選前夕的重要外交看點，同時也是習近平這8年來首度的訪美行程。

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