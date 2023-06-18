國務卿布林肯見秦剛！中美關係是否突破　外媒：為習近平訪美鋪路

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布林肯原定今年2月就要前往北京訪問，但雙方因為「間諜氣球」風波而有所齟齬，這趟訪談因此無限期延遲，直到今年五月美國官員才透露布林肯將重啟訪問行程，這次除了與秦剛會晤外，也可能與中國外交最高層級負責人、中共中央外事辦公室主任王毅進行會談。此外，過去美國國務卿前往中國，中國國家領導人都會進行接見，不過中美雙方都並未透露此趟行程習近平是否會接見布林肯。
美國國務院指出，此趟訪問的目標在於建立雙邊溝通橋樑，避免彼此「誤解」產生更大衝突，同時針對美國與盟友利益等議題進行討論，探討雙方可能合作領域；另一名美國官員則在稍早的媒體簡報中表態，稱雖然布林肯主要目標是進行有建設性的直接討論，但在重大議題如造成美國多數民眾藥物成癮的芬太尼（fentanyl）原料流入、美籍公民遭中國居留等問題都不太可能有所突破。
布林肯則稱，此行目的在於確保美國與中國的競爭不會演變為衝突，並盼望藉由這次的會談為中美雙方高層更多的互動進行鋪路，包含美國中央情報局局長伯恩斯、美國財政部長葉倫、商務部長雷蒙多等人的陸續造訪中國。
至於中國方面對這趟訪問行程的看法，《華爾街日報》認為北京也有意緩和僵持不下的中美冰冷關係，原因在於今年亞太經濟合作組織（APEC）峰會將於11月於美國舊金山舉行，屆時中方勢必為了習近平的赴美與會進行準備，到時候是否順道應邀前往白宮更是下半年，甚至美國總統大選前夕的重要外交看點，同時也是習近平這8年來首度的訪美行程。