家長團體籲分科測驗加考國英　教育部擬3方案、皆遇困難

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目前分科測驗考數學甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民與社會等7科，招聯會日前已經宣布從114學年起分科測驗加考數學乙。
家長們提到，分發入學同時採計學測及分科測驗成績，國、英只能採計學測分數，使學測考不好的人失去很多入學機會，希望分科測驗加考國文、英文等基礎學科，讓學測失常的考生，還有補救機會。
北高聯總會長、全中教秘書長許麗吉表示，少子化持續發生，今年學測考生人數卻增加，顯然都是重考生，希望分科測驗能恢復考國文、英文，讓學生能有更多機會選擇。
周弘偉表示，招聯會已經決定114年加考數學乙，至於各界關心商管校系參採情形，公布前也有檢核過，商管學系都有參採數學乙，讓各界能夠接受。國、英難以加考，主要是現行高三下國文科有4門必修，但學生至少只要修2門，學生選課狀況不同，但分科測驗又是考加深加廣的內容，學生選修、各校學習內容不一，分科測驗難以統一命題。
但他也提到，加考並非不行，教育部擬定3方案，但都遇到困難，一是挑著考，如國文科三下有4門選修科目，可在選修科目中4選2來考，但可能會讓學校僅開選考的科目，有違課綱精神；二是在4門選修科目挑2科讓考生選考，但在執行上會有技術問題，要讓2科試題難易度等化不容易；三是考高中第一至第五學期的內容，也就是把學測範圍再考一次，但如此一來，高三下學期就無法推動加深加廣課程。若各界有更好的想法，歡迎提供給教育部，教育部會納入考量。