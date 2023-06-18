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桃園機捷A22老街溪站7月可望通車　今交通部完成履勘

▲交通部今（18）日履勘桃園機捷A22老街溪站，7月可望通車。（圖／交通部提供）
▲交通部今（18）日履勘桃園機捷A22老街溪站，7月可望通車。（圖／交通部提供）

記者李琦瑋／台北報導

桃園機場捷運線A22老街溪站，4月23日通過交通部初勘委員確認達通車營運準備，立法院交通委員會5月考察機捷延伸線通車進度，交通部長王國材曾表示，會在營運安全無虞前提下，達成7月底通車至A22老街溪站的目標。交通部今（18）日完成履勘作業，履勘小組共提出23項須改善事項，其中3項「營運前須改善事項」，將函請鐵道局確認辦理完成改善，並等改善情形報交通部核准後，方得通車營運。

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交通部路政司表示，本次履勘範圍是機場捷運A21站（環北站）南端隧道至A22站（老街溪站），全長約1.61公里，經鐵道局112年4月23日辦理初勘，並完成履勘前缺失改善，依據大眾捷運法第15條規定，於112年5月3日報請交通部派員履勘。

交通部隨即籌組履勘小組，由路政司長林福山擔任召集人，分成土建、機電及營運等3組，每組各邀請3位專家學者組成，經交通部在112年5月15日完成履勘形式審查，分別在112年5月24日及6月14日召開2次履勘前置會議，經履勘委員討論後於6月18日辦理該案履勘作業。

路政司指出，本次履勘作業包含分組簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議。履勘模擬演練情境為南下列車在A21站準備開往A22站時，旅客通知同行小孩留在月台，必須重新開啟月台門上下旅客；另列車於抵達A22站前，發生ATP故障；經處理抵達A22站後，發生新系統車載號誌異常，未停準車門無法自動開啟，且列車無法再移動，需使用備用列車進行營運，相關緊急應變及列車資訊顯示告知之處理，今天模擬演練順利完成。

路政司表示，經分組討論後，最後於總結會議中確認履勘結論。履勘小組共提出須改善事項計有23項，其中3項為「營運前須改善事項」、12項為「一般注意改善事項」及8項為「後續建議改善事項」。有關「營運前須改善事項」部分，將函請鐵道局確認辦理完成改善，並俟改善情形報交通部核准後，方得通車營運；「一般注意改善事項」則請鐵道局持續辦理改善並自行列管；至於「後續建議改善事項」則請鐵道局及桃園市政府辦理後續工程或改善設施時參考辦理。

路政司說，A22老街溪車站通車啟用後，可使機場捷運進入中壢市區，提供周邊地區便捷之運輸服務，降低私人運具使用，更可帶動周邊發展，逐步建構軌道運輸路網。

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