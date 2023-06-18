威力彩上看6.2億！「4星座、4生肖」偏財旺翻　最佳下注時段快看

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雙子座受到太陽與水星進入到本命宮，可以在6月19號，早上九點到下午2點喝下溫水，就是俗稱的太陽水，喝完之後再前去下注，說不定可以為你帶來好運氣。
另外不要穿太黑或者太灰色暗色系的衣服，盡量穿鮮艷一點的衣服，也能幫你招來財氣。
📌第三名:牡羊座
牡羊座火星進入到偏財宮，這會使你的偏財運被激發，只要你今日求財運非常渴望，再多吃紅色的食物，蕃茄、胡蘿蔔、辣椒、蔓越莓..等。吃完後再前去下注,說不定會為你帶來好的財氣。
📌第二名:獅子座
金星進入到獅子座的本命宮，並且在本命宮發光發熱，然而金星也代表是愛情與感情，若可以你可以去尋找另外一半幫你前去下注；若有曖昧中的人也可以請曖昧中的人幫你。
倘若你是單身者，也可以尋找金牛座與天秤座，因爲金牛座與天秤座的守護星是金星，因此請這兩個星座去幫你下注，說不定你可以變成億萬富翁。
📌第一名：處女座
處女座穀神星進入到本命宮，然而穀神星進入可以多吃糯米相關類的食物，譬如：粽子、大腸、糯米腸..等。能夠幫助你在今日有好彩頭，
最後小孟老師也點名4個好運生肖，分別為鼠、猴、雞、羊；財神方位在「正北方」。財運時段則在6月19日當天的中午13:00-下午15:00、下午16:00-17:00以及晚上18:00-20:00。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。