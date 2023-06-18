快訊／宥勝遭控性騷擾！伸鹹豬手、強吻3連爆　發文道歉：對不起

楊丞琳是在逃公主！唱到一半「緊急道歉」　憂心粉絲有無受傷

▲楊丞琳在演唱會上發生小插曲，耳環掉到觀眾席上，讓她緊張的向粉絲道歉。（圖／宜辰整合行銷提供）
▲楊丞琳在演唱會上發生小插曲，耳環掉到觀眾席上，讓她緊張的向粉絲道歉。（圖／宜辰整合行銷提供）

記者吳雨婕/台北報導

楊丞琳今（18）日在台北小巨蛋舉辦「LIKE A STAR」演唱會第二場，小巨蛋總共1萬1000個座位，跟首日一樣幾乎全滿，粉絲也都拿著螢光棒揮舞。楊丞琳在經典歌曲橋段，換上不同於昨天開唱時的衣服，一身水藍色華服，宛如迪士尼在逃公主，非常耀眼，她在唱〈雨愛〉時卻發生小插曲，耳環掉落到觀眾席上，讓她緊急道歉，並關心粉絲有沒有受傷。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在演唱〈理想情人〉時，楊丞琳換上新華服，胸前只有一個藍色蝴蝶結，腰間、背部只有幾條藍色線支撐，一頭長髮披散在後背，藍色裙襬延伸在身後，性感兼具優雅，而這套衣服就像是迪士尼《冰雪奇緣》的大公主艾莎，繁複的設計讓楊丞琳在唱完〈理想情人〉後，突然喊：「等一下！」

原來是禮服的網紗很多，讓楊丞琳有點不太舒服，因此表示要「撈一下」，等她調整好時，導播才讓場燈暗下來，楊丞琳忍不住說：「我已經在眾目睽睽之下撈完了，這個公主造型，真的好重，我要找誰幫我拉一下。」接著點到一名女粉絲幫忙拉拉看，女歌迷一碰就大聲喊：「真的好重！」

▲楊丞琳在台北小巨蛋舉辦「LIKE A STAR」演唱會，今（18）日是第二天。（圖／宜辰整合行銷提供）
▲楊丞琳在高台上時，耳環竟從高處掉落。（圖／宜辰整合行銷提供）
楊丞琳在延伸無台上，積極與粉絲互動，指著一名穿黑色衣服的男粉絲，笑說：「這位黑衣男子，等等就會收到朋友的訊息，朋友會跟你說，『你在楊丞琳後面』。」而楊丞琳定睛一看，發現該名男子竟然戴著她3年前開唱時的口罩，開心的說：「想必你很愛我！」唱到〈匿名的好友〉時，楊丞琳看著全唱歌迷熱烈的大合唱，也小小的哽咽，台下有粉絲則是感觸極深的邊哭邊跟著唱。

演唱〈雨愛〉時，楊丞琳站上星星造型的懸空造型台繞場，唱到快結束時，她突然在造型台上驚呼：「我剛剛耳環掉了！」回到主舞台後，楊丞琳趕緊問粉絲：「我的耳環墜落了，有沒有人受傷。」趕緊道歉：「I am sorry。」

▲楊丞琳在台北小巨蛋舉辦「LIKE A STAR」演唱會，今（18）日是第二天。（圖／宜辰整合行銷提供）
▲楊丞琳身穿公主澎澎裙演唱多首經典歌曲。（圖／宜辰整合行銷提供）
此外，演唱會開場的三層旋轉舞台，是由高達三層樓的舞台是透過直徑9米5的轉台層層堆疊而成，每個轉台所有的三角邊長配合彩幕可說設計如一座大型LED高樓般精密，光是開場時楊丞琳腳下踩的兩塊轉台就重達20噸，讓舞台總監開玩笑說：「感覺像在小巨蛋裡面蓋了一座房子！」而轉台內部構造也有如「迷宮」般複雜，楊丞琳提到：「很佩服這次的舞台設計人員，精心設計這個像是『迷宮』般的舞台，每次彩排都很像探險！」

6月熱唱／hito流行音樂獎卡司超華麗！張清芳、楊丞琳接力攻蛋

楊丞琳被李榮浩感動到爆！甜唱〈烏梅子醬〉　表白：是我最大幸福

李榮浩寵妻無極限！趕來看楊丞琳演唱會　超甜現場曝光

4 in Love世紀合體！楊丞琳嘴對嘴玩親親　黃小柔感性打氣逼哭人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀