祖雄「密謀2個月」求婚成功！佳娜淚灑現場 動員50人助陣超浪漫
馬來西亞男星祖雄，自從2022年公開認愛烏克蘭美女佳娜後，廣受大批網友們祝福，感情十分穩定，已經到論及婚嫁的地步。今（18）日再度傳出好消息，祖雄密謀策畫2個月，終於對佳娜求婚成功，也讓經紀人直呼：「很緊張！終於能放鬆了。」
記者詹鎰睿/綜合報導
祖雄與佳娜今日不斷在IG限動上公開求婚成功的好消息，只見祖雄捧著玫瑰花現身，並在現場單膝下跪，掏出戒指舉行求婚儀式，後方還有親友團們舉著「佳娜嫁給我」的牌子助陣，而佳娜一臉震驚，似乎完全被蒙在鼓裡，隨後在眾人祝福下含淚點頭，「我當然嫁給他啊！」祖雄也立刻抱起佳娜，場面相當浪漫。
對此，祖雄經紀人向《NOWnews今日新聞》記者證實喜訊，並透露這場求婚是祖雄計畫很久、密謀2個月舉辦的，而在這段期間他們非常緊張，就怕被佳娜發現，除了親朋好友，就連經紀人、公司團隊都來幫忙。
為了避免佳娜起疑心，經紀人還特別發出假通告，舉辦一場「網紅撲克大賽」，也邀請蕾菈、蔡哥等眾多YouTuber好友前來助陣，現場大約50多人，而且還要在躲起來，如今祖雄終於求婚成功，也讓經紀人如釋重負地笑說，「現在小倆口應該在忙吧！」
至於未來何時會出國登記結婚，經紀人表示：「這次暑假會回烏克蘭和馬來西亞去辦手續登記，婚禮的話是在烏克蘭戰爭方面的問題解決，才會辦婚禮，因為這樣佳娜的父母才能出國。」