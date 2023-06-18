55歲庹宗康超狂「連尬2檔實境秀」！認《山裡來了熊孩子》壓力大
暑假療癒實境節目《山裡來了熊孩子》，由Lulu黃路梓茵、庹宗康、任容萱、坤達、粿粿、夏浦洋、陳俊仰共同為孩子們舉辦一場歡樂夏令營，要讓孩子們「好好吃、好好說、好好玩」，結果對小朋友經驗最豐富的庹宗康竟坦言壓力非常大，甚至比《嗨！營業中》來得更大。
記者詹鎰睿/綜合報導
《山裡來了熊孩子》今（18）日舉辦開鏡記者會，大家忙完一整個早上後，才終於抽出時間受訪，身為夏令營「熊總召」的Lulu則說要透過這次機會讓孩子們在暑假好好放電。任容萱也表示，因為小時候參加過夏令營的關係，非常想要當隊輔，如今終於實現願望，雖然很累，但大家臉上都掛滿幸福笑容。
不過，自認是大小朋友輔導長的庹宗康，則認為大人們總是把小朋友想得太簡單、太理想，所以他每次開會時都會露出謎樣的笑容，暗示大家「待會你就知道了！」他也承認《山裡來了熊孩子》帶給他的壓力比較大，精神比較緊繃，因為孩子們都是爸媽的心肝寶貝，再加上夥伴們大多都沒有育兒經驗，所以必須先顧好大人再來顧孩子。
由於庹宗康還有另一檔實境秀的主持，現年55歲的他被問到會不會疲累？庹宗康堅定地拍胸，「不會！55歲還很硬！」Lulu也說，庹宗康是孩子們的人氣王，還被說很像「麵包超人」，庹宗康則認為其實當孩子們的偶像是很好的方法，能藉此拉近與小朋友的距離，也比較好控制場面。
Lulu一邊摸頭一邊苦笑提到，今天早上起床還偏頭痛，因為小孩子充滿未知數，讓她完全不知道該怎麼準備，此時，除了庹宗康以外，所有人都異口同聲的說「壓力很大！」庹宗康也急忙安撫，這時候就是專注做好眼前的事情，不要去多想，保持放鬆的心情面對孩子們就好。