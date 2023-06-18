為美中關係鋪路！美國務卿布林肯今抵北京　2天訪問可能見習近平

習近平若「只見蓋茲」不見國務卿？分析：等同外交上打臉拜登政府

▲美國國務卿布林肯18日抵達北京，與中國外交部長秦剛進行會晤，外界好奇中國國家主席習近平究竟是否會與其對談。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務卿布林肯18日抵達北京，與中國外交部長秦剛進行會晤，外界好奇中國國家主席習近平究竟是否會與其對談。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國近日與國際接觸動作頻頻，中國國家主席習近平先是於16日在北京接見微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），更稱呼比爾蓋茲是他「今年在北京會見的第一位美國『朋友』」，特別強調美中關係的基礎在民間；然而，對於美國五年來第一位派出造訪中國重要官員——國務卿布林肯，習近平是否會安排行程與之接見卻始終未對外界透露訊息。

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近幾個月中國迎來不少外國企業重量級人物的造訪，例如特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、蘋果執行長庫克（Tim Cook）以及數日前的比爾蓋茲。然而，習近平高調禮遇比爾蓋茲的程度，規格超越近期訪中的多位外國企業家，這些知名跨國企業負責人最多只見到部長級官員，但比爾蓋茲卻是由習近平本人接見，參與的還有中央外事工作委員會辦公室主任王毅、中國外交部長秦剛等人。

兩人的對話被視為北京正在釋放外國企業在中國發展的友善信號，尤其是習近平特意指出「中美關係的基礎在民間，中國始終寄希望於美國人民，希望兩國人民友好下去」。

相較之下，更備受外界矚目的美國國務卿布林肯訪問行程，不僅布林肯的飛機落地連「紅毯」都沒有準備，中國也只派出外交部北美大洋洲司司長楊濤接機，另外僅由美國駐中大使伯恩斯到場迎接，就連中共宣傳系統也「冷處理」不過份宣傳，例如在官媒《新華網》首頁上找不到相關報導、央視18日晚間7點黃金時段播出的節目《新聞聯播》也沒有相關報導。

布林肯是過去5年來首位訪問中國的國務卿，也是美國總統拜登上任後最高層級訪中官員。那麼，若連布林肯都見不到習近平代表著什麼意思？

《德國之聲》在節目中問到「德國編輯部網路」（RND）駐北京記者 Fabian Kretschmer，他強調習近平究竟會不會與布林肯會見至今消息仍相當不透明，但他認為若習近平真的沒有安排會見美國國務卿，相當等於在外交層面上「打臉」拜登政府，「這對中美雙邊外交關係明顯不是個好的訊號」。


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