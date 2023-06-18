先「堵」為快！葛萊美修改審核標準 杜絕「全AI生成」作品獲獎
全球湧起人工智慧（AI）熱潮，其中如ChatGPT等生成式AI的誕生讓不少創作領域產生了新的變動。近期主辦《葛萊美獎》（Grammy Award）的美國國家錄音藝術科學學院（Recording Academy）就宣布，未來唯有「真人創作者」一定程度上參與的作品才有資格獲得年度專輯獎提名，而也只有真人創作者才有獲獎資格。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合路透社、美聯社等外媒報導，負責頒發《葛萊美獎》（Grammy Award）的國家錄音藝術科學學院（National Academy of Recording Arts and Sciences）16日更新部分獎項規定，例如在明年開始（即第66屆葛萊美獎）任何「沒有真人創作者參與的作品」將不符合獎項任何類別，也就是說透過生成式AI誕生的作品將無法提名報獎。
不過國國家錄音藝術科學學院並非全面性限制人工智慧，而是要求把「完全由使用人工智慧創作的作品」杜絕於門外，避免與其他參賽者出現競爭不公的狀態，同時學院與葛萊美獎依然認可創作者們使用AI素材進行創作或編程，只是真人也必須參與其中。
至於參與比例問題，葛萊美「年度專輯獎」獎項新規定指出，任何在音樂專輯中參與者包含製作人、作詞曲、音樂後製、表演者，甚至客串演出者都有資格被提名，但創作者們對於專輯的參與度至少要達到20％，才能獲得提名。
人們可以利用生成式AI進行創作的這項技術進展引發不少爭議，目前好萊塢也面臨生成式AI的應用問題，美國編劇協會（WGA）的罷工原因之中就包含了與製片公司與片商們在使用AI限制上談不攏一事，若演藝人員工會（SAG-AFTRA）與片商們在AI應用上也同樣無法協商，那麼演藝人員工會稱他們同樣不排除罷工抗議。