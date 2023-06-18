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桃「總舖師辦桌」基北北桃首長同桌　張善政：深化共同生活圈

▲「2023桃園閩南文化節—總舖師辦桌活動」今天由桃園市長張善政、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安以及基隆市副市長邱佩琳共同開鑼。（圖／記者李春台攝，2023.06.18）
▲「2023桃園閩南文化節—總舖師辦桌活動」今天由桃園市長張善政、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安以及基隆市副市長邱佩琳共同開鑼。（圖／記者李春台攝，2023.06.18）

記者李春台／桃園報導

「總舖師辦桌活動」是2023桃園閩南文化節系列活動的重頭戲，桃園市長張善政今（18）日晚間前往桃園區，與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜以及基隆市副市長邱佩琳一同出席「2023桃園閩南文化節—總舖師辦桌活動」。張善政表示，今晚以「好日子．入新厝」為主題，在桃園區新永和市場停車場席開百桌，由5位知名的總舖師現場烹飪10道特色料理，展現獨到的廚藝與功夫，讓市民體驗台灣辦桌文化的特色、美味與細緻。

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▲基北北桃四位市長及副市長同桌品嘗總舖師辦桌美味，同時也深化共同生活圈的概念。（圖／記者李春台攝，2023.06.18）
▲基北北桃四位市長及副市長同桌品嘗總舖師辦桌美味，同時也深化共同生活圈的概念。（圖／記者李春台攝，2023.06.18）
張善政指出，辦桌是台灣閩南族群非常有特色的文化，這次活動有別於過往比賽的模式，今年邀請社會上對美食有深入研究的專家評選出5位總舖師，並精心烹調10道美味菜色，而每桌餐席費更只需3,000元，可說是物超所值。


張善政提到，日前他與台北市、基隆市首長曾受邀參加新北市福隆「追火車」新北市鐵道馬拉松接力賽，因此今日活動也特別邀請包括基隆、台北及新北等縣市首長共襄盛舉，期盼藉此推廣桃園富有特色的辦桌活動，也透過彼此活動的交流，深化基北北桃共同生活圈的概念。


張善政也說，基北北桃人口近千萬，彼此是共同生活圈，「基北北桃公共運輸定期票」即將於7月1日上路，屆時生活圈內往來將更加方便，民眾亦能透過便捷的大眾運輸系統互通有無、共享彼此縣市的特色活動。


侯友宜表示，基北北桃生活圈是文化共融之處，辦桌也是共同文化的展現之一，期許生活圈內的市民都能凝聚力量、愛這片土地、帶動北台灣發展。


蔣萬安表示，今年4月時，張市長曾至台北推廣「龍岡米干節」，今日很高興能來到桃園，參加桃園閩南文化節中具有特色的「總舖師辦桌」活動，菜色也十分豐富。


邱佩琳表示，今日活動除了進行閩南文化的交流，也讓基北北桃各縣市能夠藉此延續彼此的感情。


文化局說明，入選的總舖師分別是桃園在地的「蔡岳甫」，運用在地食材復刻傳統入厝菜色；國宴主廚「張和錦-水蛙師」，帶來多道傳統功夫菜，展現精緻美食藝術；來自中南部第四代總舖師「謝文芳-阿芳師」以傳統結合現代工法，呈現已漸失傳的老菜；擅長創意料理的「陳俊銘-阿銘師」，將傳統的入厝菜融合在地食材；以及擁有多國烹飪料理經驗的「丁世偉」，將當季食材呈現出創新且創意的料理。

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