桃「總舖師辦桌」基北北桃首長同桌　張善政：深化共同生活圈

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張善政提到，日前他與台北市、基隆市首長曾受邀參加新北市福隆「追火車」新北市鐵道馬拉松接力賽，因此今日活動也特別邀請包括基隆、台北及新北等縣市首長共襄盛舉，期盼藉此推廣桃園富有特色的辦桌活動，也透過彼此活動的交流，深化基北北桃共同生活圈的概念。
張善政也說，基北北桃人口近千萬，彼此是共同生活圈，「基北北桃公共運輸定期票」即將於7月1日上路，屆時生活圈內往來將更加方便，民眾亦能透過便捷的大眾運輸系統互通有無、共享彼此縣市的特色活動。
侯友宜表示，基北北桃生活圈是文化共融之處，辦桌也是共同文化的展現之一，期許生活圈內的市民都能凝聚力量、愛這片土地、帶動北台灣發展。
蔣萬安表示，今年4月時，張市長曾至台北推廣「龍岡米干節」，今日很高興能來到桃園，參加桃園閩南文化節中具有特色的「總舖師辦桌」活動，菜色也十分豐富。
邱佩琳表示，今日活動除了進行閩南文化的交流，也讓基北北桃各縣市能夠藉此延續彼此的感情。
文化局說明，入選的總舖師分別是桃園在地的「蔡岳甫」，運用在地食材復刻傳統入厝菜色；國宴主廚「張和錦-水蛙師」，帶來多道傳統功夫菜，展現精緻美食藝術；來自中南部第四代總舖師「謝文芳-阿芳師」以傳統結合現代工法，呈現已漸失傳的老菜；擅長創意料理的「陳俊銘-阿銘師」，將傳統的入厝菜融合在地食材；以及擁有多國烹飪料理經驗的「丁世偉」，將當季食材呈現出創新且創意的料理。