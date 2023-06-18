唐鳳傳會見英國安全大臣 中國使館跳腳稱「強烈不滿、堅決反對」
我國部長級官員於歐洲屢有斬獲，先是外交部長吳釗燮在論壇上與捷克總統帕維爾同台被智庫形容「重要外交突破」，數位發展部長唐鳳也據報與英國安全事務國務大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）進行私人會面。儘管尚未有相關的官方正式消息，中國駐倫敦大使館18日晚間對此亦發表了嚴厲指控，批評英方人員粗暴干涉中國內政，「中方表示強烈不滿和堅決反對」。
國際中心楊智傑／綜合報導
數發部部長唐鳳日前前往英國倫敦參加科技週活動，根據《路透社》16日報導，唐鳳於14日與圖特哈根進行「私人會面」，報導提到英國雖與中國有正式外交關係，但在台北亦設有辦事處代行使館職能，不過按照慣例英國高階官員形式上仍會避免與台灣官員碰面。
被問及相關細節時，英國內政部與相關部門並不願向媒體披露細節，僅稱「不回應私人的部長級會面」；與此同時，中國駐倫敦大使館今（18）日於網站發表嚴厲聲明，稱英方「允許台灣地區人員竄訪英國」並「安排官員與其會見」，雙雙間接證實了唐鳳與圖根哈特的會面。
中國駐倫敦大使館聲明提到，英國政府的行為「違反了一個中國原則與國際法」，同時針對英國「向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號」、「粗暴干涉中國內政」等行為表示強烈不滿和堅決反對。
唐鳳本人對此事亦未正面宣告，而是在個人推特帳號提到自己正在「向圖根哈特學習」，同時PO出自己正在閱讀一本由作者本人與圖根哈特對話集結而成、探討數位科技與社會的書籍，並稱期待台灣與英國能更深化關係且有著更多在數位發展方面的合作。