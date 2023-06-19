代蔡英文贈匾　鄭文燦盛讚蓮華寺是公益寺廟領航者

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鄭文燦致詞提到，自己過去8年擔任市長期間非常喜歡到蓮華寺來祈福，在觀音佛祖的庇祐下讓桃園能夠大建設，蘆竹、桃園、龜山、林口，是觀音佛祖的信仰圈，包括蓮華寺、大竹德林寺、中壢紫竹林觀音寺等都見證信仰圈在地化，感謝蓮華寺團隊非常用心，在董事長江衍灝的帶領及市府的支持下，陸續完成停車場及活動中心等設施，也見證了桃園的進步發展。
鄭文燦也提到，過去八年擔任桃園市長，最感謝就是桃園市民，八年來桃園有非常大的進步和改變，尤其桃園區是首善之區，建設不分大小，他也會繼續支持桃園市府團隊，希望他們好好做。
鄭文燦說，建設是讓桃園帶動一個很重要的動力，尤其要照顧年輕家庭及年長市民 桃園已經成為全台成長典範 現在人口已達230萬人，這幾年台商回流，很多高科技都選擇落腳桃園投資、創造就業，相信桃園未來會很好，也希望觀音保祐，不只信徒平安、地方發展，也希望蓮華寺過去做了很多公益，未來繼續成為公益寺廟的領航者。
蓮華寺今日也邀請信眾和參與者一同參加了祈福會，感受到祥和與喜悅的氛圍，總計有80組的親子報名包粽子活動，有阿嬤帶孫子、年輕爸媽帶著小孩來體驗，讓孩子們親手製作傳統粽子，共度愉快時光。
江衍灝表示，桃園蓮華寺除了是桃園地區的信仰中心，更是致力於服務社區、積極參與公益活動，感謝鄭文燦、立委萬美玲及多位議員、里長和社區居民參與，共同見證這場難得的盛會，未來蓮華寺會繼續舉辦親子公益活動，為社區居民提供有趣的參與體驗。