遊戲王國芬蘭出擊　設計電玩輔助改善憂鬱症

我是廣告 請繼續往下閱讀
因起心動念，專攻大腦與情緒的帕爾瓦帶領團隊，設計出能輔助改善憂鬱症的電腦遊戲Meliora，他說，約有86%的憂鬱症患者未獲得足夠治療，憂鬱症通常與情緒低落有關，可能導致認知功能下降，如記性差或注意力不集中，現有療法卻並未關注認知功能復原。
不只提供娛樂，作為疾病數位個人化醫療，電腦遊戲Meliora必須經過臨床證明安全性及有效性。帕爾瓦表示，在641名參與雙盲臨床試驗的志願患者之中，現行治療以外，有玩Meliora遊戲的患者有效緩解憂鬱症狀2至3倍，甚至高度沉浸遊戲的患者有更明顯改善認知功能效果。
Meliora是以第一人稱視角，結合射擊和策略的電腦遊戲，玩家探索畫風唯美的3D環境，同時需要打怪拯救世界，看似與一般遊戲沒有差異，但事實上，每個遊戲環節都是經過心理醫療相關專業團隊設計，具有更深層的本質，是這款可以改善憂鬱症遊戲的關鍵。
「遊戲作為外在調節劑，藥物作為內在治療，這將是未來的憂鬱症治療趨勢。」帕爾瓦認為，遊戲對心理健康而言，彷彿一把雙面刃，可治癒受傷的心、也可能上癮，不同個案由專業人員制定遊戲時間限制，一般人也可透過這款遊戲變得更開心，但同樣必須有自制力。（編輯：陳政偉）1120616