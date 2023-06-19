橘爸唬籃／「ME TOO」從政壇延燒！楊敬敏事件警示台灣體壇　

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體壇桃色風坡多 重創王建民形象
運動員擁有令人稱羨的身材，又有傑出的運動能力，深受女性歡迎，從學生時期就是風雲人物，對於感情的價值觀也容易出現偏差，尤其眾多粉絲、球迷「倒貼」，若無法自我把持，很容易就「出軌」。
回顧台灣體壇的桃色風坡，旅美投手王建民就曾因外遇重創形象，近年包括籃壇張容軒、周伯勳，棒壇蔣智賢和林泓育等人也都深受其害，只能說運動員在場上風光的背後，卻藏著很多誘惑，要格外小心。
桃色陷阱 球員也可能是受害者
籃壇資深教練私下透露，過去的學生球隊很常有「禁愛令」，但現今科技發達，球迷接近球員的方式更多，很難完全禁止，因此都會加強教育，盼球員能自愛。
此教練也表示，其實很多球員也是受害者，有些女球迷想紅、或有目的性的主動出擊，若球員無法SAY NO，就很可能會掉入陷阱，像之前大量地球員不雅影片外流事件，就是很好的例子。
本次事件主角楊敬敏發文道歉，並主動宣布退休，但不到一小時，球團就發表聲明，強調「家庭」經營的理念，球團會以家庭為優先順位，絕不寬容違背家庭道德事件，外界也開始議論，楊敬敏是否「被」退休?
「ME TOO」風坡蔓延 球員要更自愛
根據橘爸的了解，許多球員私底下都有許多「紅粉知己」，現在「ME TOO」風波蔓延，要更加注意言行舉止，不然因為「約跑」而斷了籃球路，就得不償失。
昔日黃金世代人氣球員楊敬敏才剛拿下兩屆年度MVP，並在冠軍賽與「野獸」林志傑對決，上演許多經典畫面，如今卻離開籃壇，生涯畫下句點，橘爸心中也充滿感慨與不捨。