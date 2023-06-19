PLG／新北國王主將楊敬敏被爆外遇？球團說明了

橘爸唬籃／「ME TOO」從政壇延燒！楊敬敏事件警示台灣體壇　

▲楊敬敏因捲入桃色風暴，決定退休。官方提供
▲楊敬敏因捲入桃色風暴，決定退休。官方提供

專欄作家/橘爸

PLG職籃聯盟新北國王主力球星楊敬敏被爆料外遇，還經常性「約跑」，引發體壇嘩然；此「ME TOO」風波似乎從政壇吹向各領域，且開始發酵，如今楊敬敏先中鏢，橘爸認為，此事件可能只是開端，其他球員現在也開始「剉咧等」，很怕過往的不良事蹟被曝光

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楊敬敏沉澱心情後在個人社群發文，表示要離開籃壇從回家庭，橘爸認為是負責任的一種方式，但對於籃壇絕對是很大的損失，畢竟他才剛連莊年度MVP，且率領國王殺進總冠軍賽，如今退出籃壇，對於國王戰力將是極大的影響。

▲新北國王主將楊敬敏被網友爆料疑似外遇，最後也被迫退休。（圖／國王球團提供）
▲新北國王主將楊敬敏被網友爆料疑似外遇，最後也被迫退休。（圖／國王球團提供）
體壇桃色風坡多　重創王建民形象

運動員擁有令人稱羨的身材，又有傑出的運動能力，深受女性歡迎，從學生時期就是風雲人物，對於感情的價值觀也容易出現偏差，尤其眾多粉絲、球迷「倒貼」，若無法自我把持，很容易就「出軌」。

回顧台灣體壇的桃色風坡，旅美投手王建民就曾因外遇重創形象，近年包括籃壇張容軒、周伯勳，棒壇蔣智賢和林泓育等人也都深受其害，只能說運動員在場上風光的背後，卻藏著很多誘惑，要格外小心。

▲球員身材佳、又有傑出的運動表現，很容易成為球迷、粉絲追逐的焦點。（圖／非當事人，葉政勳攝）
▲球員身材佳、又有傑出的運動表現，很容易成為球迷、粉絲追逐的焦點。（圖／非當事人，葉政勳攝）
桃色陷阱　球員也可能是受害者

籃壇資深教練私下透露，過去的學生球隊很常有「禁愛令」，但現今科技發達，球迷接近球員的方式更多，很難完全禁止，因此都會加強教育，盼球員能自愛。

此教練也表示，其實很多球員也是受害者，有些女球迷想紅、或有目的性的主動出擊，若球員無法SAY NO，就很可能會掉入陷阱，像之前大量地球員不雅影片外流事件，就是很好的例子

本次事件主角楊敬敏發文道歉，並主動宣布退休，但不到一小時，球團就發表聲明，強調「家庭」經營的理念，球團會以家庭為優先順位，絕不寬容違背家庭道德事件，外界也開始議論，楊敬敏是否「被」退休?

▲桃色風坡，球員也可能成為受害者。（圖／資料照）
▲桃色風坡，球員也可能成為受害者。（圖／資料照）
「ME TOO」風坡蔓延　球員要更自愛

根據橘爸的了解，許多球員私底下都有許多「紅粉知己」，現在「ME TOO」風波蔓延，要更加注意言行舉止，不然因為「約跑」而斷了籃球路，就得不償失。

昔日黃金世代人氣球員楊敬敏才剛拿下兩屆年度MVP，並在冠軍賽與「野獸」林志傑對決，上演許多經典畫面，如今卻離開籃壇，生涯畫下句點，橘爸心中也充滿感慨與不捨。

▲「野獸」林志傑和「士官長」楊敬敏將在PLG總冠軍賽上交手，但兩人對決的畫面，如今只能成為回憶。（圖／PLG提供）
▲「野獸」林志傑和「士官長」楊敬敏將在PLG總冠軍賽上交手，但兩人對決的畫面，如今只能成為回憶。（圖／PLG提供）

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