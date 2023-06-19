為美中關係鋪路！美國務卿布林肯今抵北京　2天訪問可能見習近平

布林肯「進京會秦剛」多談快1小時！歷經5個半小時談話內容曝

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國外交部長秦剛將近5個半小時的對話結束，雙方表示願意到華盛頓繼續討論相關重大議題。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國外交部長秦剛將近5個半小時的對話結束，雙方表示願意到華盛頓繼續討論相關重大議題。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國外交部長秦剛18日下午在北京舉行對談，這場談話比起表定時間還要長了大約1個小時，歷程約持續了5個半小時並於晚間8時結束。美國國務院發言人稱，雙方進行了一場坦誠、有實質性且具建設性的對談，而布林肯也成功邀請了秦剛到華盛頓「繼續討論」相關議題。

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《路透社》取得美方說法，報導提到在布林肯訪中行之前，美國官員普遍認為目前全球最大的兩個經濟體之間想從一系列競爭中找到突破的可能性很低，尤其是雙邊爭執涵蓋範圍從貿易戰、美國阻礙中國半導體產業發展，到台海局勢與北京政府對於人權迫害的紀律等等。

不過美國國務院發言人馬修米勒（Matthew Miller）表示，作為五年來首位訪問中國的美國國務卿，布林肯與中國國務委員兼外交部長秦剛舉行了一場「坦誠、有實質性且具建設性的對談」，國務卿傳達了外交的重要性，並在各項重大議題上保持「開放的溝通渠道」，致力於減少雙方誤解和誤判情勢的風險。

國務院發言人在聲明中指出，布林肯提出了一些重要的議題，同時也與中國探討能在利益一致的情況下共同合作的機會。同時，布林肯也邀請秦剛訪問華盛頓「繼續討論」這些議題，對此提議雙方皆表示願意在合適的時間安排行程互訪。

《央視新聞》則報導來自北京方面的消息，報導稱秦剛在對談期間表示中美關係如今處於建交以來的最低谷，「這不符合兩國人民根本利益，也不符合國際社會共同期待」；秦剛稱雙方應落實習近平與拜登在巴厘島會晤的共識，推動中美關係回到正軌，希望美國能「秉持客觀理性認知，與中方相向而行，維護好中美關係的政治基礎」。

值得注意的是，秦剛強調台灣問題是「中國核心利益中的核心」，也是中美關係最重大的問題與最突出的風險。報導稱「秦剛針對台灣問題等中方核心利益和重大關切闡明嚴正立場，提出明確要求」，也就是「敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持『台獨』的承諾真正落到實處。」

另外報導也提到中美雙方同意保持高層交往，同樣證實了國務卿布林肯邀請秦剛訪美，同時指出雙方願意持續推進中美關係磋商、鼓勵擴大雙邊如客運航班、學者、企業等人士的交流。

文末也提及中美雙方就「共同關心的重大國際和地區問題交換了看法」，此處提及的地區問題則應與俄烏戰爭、南北韓與印太地區等地緣政治衝突有關。

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