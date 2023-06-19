布林肯「進京會秦剛」多談快1小時！歷經5個半小時談話內容曝

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不過美國國務院發言人馬修米勒（Matthew Miller）表示，作為五年來首位訪問中國的美國國務卿，布林肯與中國國務委員兼外交部長秦剛舉行了一場「坦誠、有實質性且具建設性的對談」，國務卿傳達了外交的重要性，並在各項重大議題上保持「開放的溝通渠道」，致力於減少雙方誤解和誤判情勢的風險。
國務院發言人在聲明中指出，布林肯提出了一些重要的議題，同時也與中國探討能在利益一致的情況下共同合作的機會。同時，布林肯也邀請秦剛訪問華盛頓「繼續討論」這些議題，對此提議雙方皆表示願意在合適的時間安排行程互訪。
《央視新聞》則報導來自北京方面的消息，報導稱秦剛在對談期間表示中美關係如今處於建交以來的最低谷，「這不符合兩國人民根本利益，也不符合國際社會共同期待」；秦剛稱雙方應落實習近平與拜登在巴厘島會晤的共識，推動中美關係回到正軌，希望美國能「秉持客觀理性認知，與中方相向而行，維護好中美關係的政治基礎」。
值得注意的是，秦剛強調台灣問題是「中國核心利益中的核心」，也是中美關係最重大的問題與最突出的風險。報導稱「秦剛針對台灣問題等中方核心利益和重大關切闡明嚴正立場，提出明確要求」，也就是「敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持『台獨』的承諾真正落到實處。」
另外報導也提到中美雙方同意保持高層交往，同樣證實了國務卿布林肯邀請秦剛訪美，同時指出雙方願意持續推進中美關係磋商、鼓勵擴大雙邊如客運航班、學者、企業等人士的交流。
文末也提及中美雙方就「共同關心的重大國際和地區問題交換了看法」，此處提及的地區問題則應與俄烏戰爭、南北韓與印太地區等地緣政治衝突有關。