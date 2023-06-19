加入北約仍受阻！瑞典國會警告　不排除俄國攻擊可能

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有瑞典媒體並引述該報告稱，俄羅斯還進一步降低了使用武力的門檻，表現出較高的「政治和軍事風險偏好」。而之所以會有這些擔憂，主要是基於瑞典的新防禦學說，以北約成員國的角度，而非與北歐諸國以及歐盟合作的立場來分析。
自從俄烏戰爭爆發後，歐洲國家普遍升級國防、防禦意識，瑞典並在去年申請加入北約，卻因土耳其和匈牙利不放行而未能如願。
俄羅斯外交部本月9日才剛表示，將於11月退出《歐洲常規武裝力量條約》（Treaty on Conventional Armed Forces in Europe），並強調芬蘭加入北約、瑞典也有意加入的計劃，嚴重破壞了歐洲北部常規武裝力量的安全和平衡，是迫使俄國退出的最後一根稻草。
北約則透過聲明表示，俄羅斯退出條約，是在系統性的破壞歐洲-大西洋安全。《歐洲常規武裝力量條約》於1990年簽署，目的是對北約和華沙公約組織（Warsaw Pact），實施軍備同等限制，削減雙方在歐洲地區的常規武裝力量，減少突襲和引發重大攻擊的可能。俄國於2007年7月宣布暫停履行條約至2007年年底，直到今年5月由俄羅斯國家杜馬一致通過、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）簽署法令廢止。
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