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加入北約仍受阻！瑞典國會警告　不排除俄國攻擊可能

▲瑞典至今仍被拒於北約門外。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲瑞典至今仍被拒於北約門外。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

北歐國家瑞典因為在處理庫德族恐怖分子引渡等問題上，遲遲未能與土耳其達成共識，至今仍被拒於北大西洋公約組織（NATO，簡稱北約）門外，未能與鄰國芬蘭一同加入。瑞典國會國防委員會近日的報告指出，無法排除俄羅斯對瑞典發動「軍事襲擊」的可能性，顯示瑞典入北約的問題有其急迫性。

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綜合《路透社》等外媒報導，瑞典國會這份報告裡提到，儘管俄羅斯地面部隊被困在烏克蘭，但不能因此就排除對瑞典發動其他類型軍事襲擊的可能，俄羅斯以空軍、海軍、遠程武器或核武，對瑞典展開行動的能力仍然完好無損。

有瑞典媒體並引述該報告稱，俄羅斯還進一步降低了使用武力的門檻，表現出較高的「政治和軍事風險偏好」。而之所以會有這些擔憂，主要是基於瑞典的新防禦學說，以北約成員國的角度，而非與北歐諸國以及歐盟合作的立場來分析。

自從俄烏戰爭爆發後，歐洲國家普遍升級國防、防禦意識，瑞典並在去年申請加入北約，卻因土耳其和匈牙利不放行而未能如願。

▲北約30個成員國5日簽署協議書，批准芬蘭、瑞典正式入盟。圖為兩國5月18日在北約總部正式提出加入申請。（圖取自NATO臉書）
▲芬蘭與瑞典去年同時申請加入北約，芬蘭已成功入盟，但瑞典至今仍與土耳其、匈牙利喬不攏。（圖取自NATO臉書）
俄羅斯外交部本月9日才剛表示，將於11月退出《歐洲常規武裝力量條約》（Treaty on Conventional Armed Forces in Europe），並強調芬蘭加入北約、瑞典也有意加入的計劃，嚴重破壞了歐洲北部常規武裝力量的安全和平衡，是迫使俄國退出的最後一根稻草。

北約則透過聲明表示，俄羅斯退出條約，是在系統性的破壞歐洲-大西洋安全。《歐洲常規武裝力量條約》於1990年簽署，目的是對北約和華沙公約組織（Warsaw Pact），實施軍備同等限制，削減雙方在歐洲地區的常規武裝力量，減少突襲和引發重大攻擊的可能。俄國於2007年7月宣布暫停履行條約至2007年年底，直到今年5月由俄羅斯國家杜馬一致通過、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）簽署法令廢止。

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