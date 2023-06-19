PLG／新北國王主將楊敬敏被爆外遇？球團說明了

PLG／楊敬敏外遇離隊！「出軌細節」被公開　女粉絲認後悔滾床

▲台灣職籃P.LEAGUE+新北國王當家球星、職籃球員工會理事長楊敬敏近日被爆料慣性出軌女粉絲，宣布離開球場。（圖／國王球團提供）
▲台灣職籃P.LEAGUE+新北國王當家球星、職籃球員工會理事長楊敬敏近日被爆料慣性出軌女粉絲，宣布離開球場。（圖／國王球團提供）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣職籃P.LEAGUE+新北國王當家球星、職籃球員工會理事長楊敬敏近日被爆料慣性出軌女粉絲，18日深夜楊敬敏主動發文道歉，並宣布退出籃壇，震撼各界。然而事件起因就是一名也是新北國王的男球迷，在網路論壇上爆料，表示自己怎麼樣都沒想到自己的另一半，會跟已婚MVP的男球星出軌，不僅曬出多張對話證據，甚至還有不少細節，事件因而爆發。

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該名男網友在「Dcard」貼文表示在今年三月底時，意外發現正在交往的女友跟閨蜜聊天的內容，發現女友提到最近「暈上」一名已婚大叔，2人已經有滾床過而且還是有在聯絡，後續幾經對比之後，才知道原來這個大叔就是自己一直非常喜歡的球星楊敬敏，讓他相當痛心。

該名男網友透露，事後女友已經攤牌了出軌的所有細節，表示在3月初，楊先生發現她的追蹤邀請而主動傳訊息搭訕，於是開始了有聊天互動；3月17日楊先生於和平籃球館練球完後，主動邀請與她見面，並且到我跟她同居的住所見面並且發生關係。

▲楊敬敏因外遇醜聞而自請離隊，職籃球員生涯恐怕到此畫下句點。（圖／PLG提供）
▲楊敬敏因外遇醜聞而自請離隊，職籃球員生涯恐怕到此畫下句點。（圖／PLG提供）
該名男網友痛心地說「回想3月17日當天剛下課的我，17時就抵達同居處，在短短的半小時內楊先生已發洩完性慾後腳剛走，真是防不勝防，而我進到房內只聽到沾滿楊先生體液的床單及被單已被丟進洗衣機內沖洗的聲音，現在回想起真是令人作嘔，而且我隔天還到和平籃球館客場替國王隊加油，楊先生在肋骨被撞傷跪倒在地時，我還替他的傷勢感到擔憂，現在想起來真的太諷刺」。

「那女人滿後悔跟你上床的，放進去不到三秒就結束了，比你在場上得分還快」男網友表示「如今賽季已結束，待到此時才發聲已算我對你釋出最大的善意了，貴為工會理事長，你難道不屑維護球員形象嗎？ 貴為明星球員，你對得起那些在場邊為你熱情吶喊、歡呼的球迷嗎？ 身為人夫及父親，你對得起支持你的妻兒與家人嗎？」

而對於該指控，楊敬敏本人則回應「對於個人近期發生的事件，造成家庭、聯盟、球團、工會甚至是整個社會帶來難以彌補的巨大傷害，內心深表歉意，很抱歉讓大家失望了」楊敬敏坦承錯誤，並宣布要離開心愛的籃球，並希望此起事件不要波及他的家人，也希望大眾能夠諒解。

▲楊敬敏因外遇自請離隊，新北國王稍晚也發出聲明。（圖／國王球團提供）
▲楊敬敏因外遇自請離隊，新北國王稍晚也發出聲明。（圖／國王球團提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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