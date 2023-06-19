NBA／Bradley Beal甚至換不到首輪籤？交易否決權讓巫師吃了大虧
根據ESPN知名記者Adrian Wojnarowski報導，華盛頓巫師將球星Bradley Beal交易到鳳凰城太陽，卻只得到Chris Paul、Landry Shamet、多個次輪選秀權及選秀互換權，其中沒有首輪選秀權，以他這個等級的球星來說讓人略感意外。
運動中心/綜合報導
此前根據NBA知名記者Marc Stein報導，巫師希望能在選秀前完成Beal的交易，為他找到另一個下家。因為後者的高薪以及合約中附帶的不可交易條款，讓情況變得複雜，隨著時間推進，他們的選項可能會越來越少。
Beal實質上可以決定自己要前往哪一支球隊，這也給了巫師在談判上很大的壓力，也限縮了市場上的買家。最終在熱火和太陽兩隊之中，他選擇了後者，但太陽在KD交易中已經付出4個首輪選秀權和2028年的首輪互換權，因此手邊沒有首輪籤可用。
但巫師還是必須含淚交易，根據ESPN的說法，雙方還沒有喬定實際的交易內容，有可能會拉第三方進來，讓巫師能夠得到想要的東西。但如果以目前的包裹來看，巫師無疑是最大的輸家，他們實際上只得到了Paul即將到期的合約（能釋放空間）和一些次輪籤而已。