以烏克蘭為鑑！波蘭調整中國策略　加強與美國關係

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在戰爭爆發前數十年，波蘭還算正面的在發展與中國的關係，但俄羅斯入侵烏克蘭改變了一切。歐洲外交關係委員會（the European Council on Foreign Relations）駐華沙研究員巴楚斯卡（Alicja Bachulska）認為，中國對烏克蘭戰爭的「默許」是條不歸路，儘管沒有證據直接表明，中國正在積極提供俄羅斯軍援，但人們還是察覺到那種信號；與此同時，黃藍相間的烏克蘭國旗也接連出現在華沙各處。
有波蘭官員透露，雖然中國也很重要，但目前對波蘭來說，主要的挑戰是烏克蘭，其他一切都是從這個角度來看的，包括與中國的關係。中歐關係分析師史德克（Grzegorz Stec）認為，真正的挑戰在於，波蘭在政治和經濟方面作為歐盟（EU）的一部分、在安全方面作為北約（NATO）的一部分，中國如何重塑國際規範和國際體系，並使波蘭能從中受益。
與此同時，波蘭與美國的關係更加緊密，這場俄烏戰爭提醒歐盟東翼的許多人、許多國家，華盛頓仍然是其安全的保障者，而華沙在支持美國方面也變得更加直言不諱。比如波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）4月時就曾將俄烏戰爭與台灣做連結，坦言：「如果想讓台灣保持現狀，需要支持烏克蘭，如果烏克蘭被征服，中國隔天就可以攻擊台灣。」
不過，雖然波蘭的對中政策有了轉變，但比起立陶宛等波羅的海國家的態度，華沙並不是要從此與北京脫鉤，這也是出於波蘭對自身重要性的看法，認為自己在與中國打交道時，可以成為地區的代言人。而波蘭總統杜達（Andrzej Duda）的陣營中，也有一種觀點認為，中國還是會在結束俄烏戰爭的和平談判裡，發揮重要作用，華沙必須有所準備，在談判桌上占有一席之地。
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