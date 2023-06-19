周曉涵代言內衣後「被開黃腔、蹭大腿」　怒喊：性感不代表我開放

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不只政治圈和演藝圈，周曉涵相信在任何行業，小職員被位高權重的長官揩油，後輩被呼風喚雨的前輩騷擾，大多都選擇承受、隱忍和默不作聲，因為就算說出來可能也沒人相信，甚至會被認為是太敏感、想太多，「所以，謝謝這陣子勇敢站出來的妳們～要逼自己想起那些不堪的回憶且再度描述出來，肯定很扎心...」
周曉涵表示，希望那些性騷擾加害者可以受到應有的教訓，付出該有的代價，從此刻起學會什麼叫尊重，「世界上最強大的兩種東西，一種是劍，一種是筆，這兩者之間有很大的競爭性，世界上還有比這兩種東西更強大的第三種，那就是—女人。」
貼文發布不到半天吸引1.7萬人按讚，洪都拉斯說「有智慧，勇敢的妳」，網友留言：「心理素質100分，小涵加油」、「讚，就等著妳出來用力發聲！寫得好」、「尊重！這2字在各行各業都要懂」、「不論是男人還是女人，都要好好保護自己，希望不要有類似的事情發生了！尊重他人很重要，凡事都要三思！曉涵～辛苦了」！
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110