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周曉涵代言內衣後「被開黃腔、蹭大腿」　怒喊：性感不代表我開放

▲周曉涵代言內衣後就經常被性騷擾。（圖／翻攝自周曉涵臉書）
▲周曉涵代言內衣後就經常被性騷擾。（圖／翻攝自周曉涵臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

MeToo風暴延燒到演藝圈，女神周曉涵昨（18）日在粉專透露不斷被身邊的人問有沒有類似經驗，她直言「怎麼可能沒遇過呢？」不滿地說：「我性感不代表我開放，我沒給你一拳不代表我喜歡。」

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▲▼周曉涵是公認的女神級女星。（圖／翻攝自周曉涵IG）
▲▼周曉涵是網路美少女出身，就讀逢甲大學時為公認的校花，成為藝人後在戲劇圈耕耘多年，演過多部偶像劇、電影。（圖／翻攝自周曉涵IG、臉書）
▲▼周曉涵是網路美少女出身，就讀逢甲大學時為公認的校花，成為藝人後在戲劇圈耕耘多年，演過多部偶像劇、電影。（圖／翻攝自周曉涵IG、臉書）
周曉涵出道18年，連續8年代言知名內衣品牌，她表示，自從代言內衣後，大家對她自動把「性感」與「開放」畫上等號，似乎認為既然都敢在眾人面前穿內衣，開個黃腔、吃個豆腐、摸個小手、摟個腰、蹭個大腿，也沒什麼大不了，「欸，搞清楚！我性感不代表我開放，我沒給你一拳不代表我喜歡！」

不只政治圈和演藝圈，周曉涵相信在任何行業，小職員被位高權重的長官揩油，後輩被呼風喚雨的前輩騷擾，大多都選擇承受、隱忍和默不作聲，因為就算說出來可能也沒人相信，甚至會被認為是太敏感、想太多，「所以，謝謝這陣子勇敢站出來的妳們～要逼自己想起那些不堪的回憶且再度描述出來，肯定很扎心...」

周曉涵表示，希望那些性騷擾加害者可以受到應有的教訓，付出該有的代價，從此刻起學會什麼叫尊重，「世界上最強大的兩種東西，一種是劍，一種是筆，這兩者之間有很大的競爭性，世界上還有比這兩種東西更強大的第三種，那就是—女人。」

▲周曉涵自從接下內衣代言後就遇上多次性騷擾。（圖／翻攝自周曉涵臉書）
▲周曉涵自從接下內衣代言後就遇上多次性騷擾。（圖／翻攝自周曉涵臉書）
貼文發布不到半天吸引1.7萬人按讚，洪都拉斯說「有智慧，勇敢的妳」，網友留言：「心理素質100分，小涵加油」、「讚，就等著妳出來用力發聲！寫得好」、「尊重！這2字在各行各業都要懂」、「不論是男人還是女人，都要好好保護自己，希望不要有類似的事情發生了！尊重他人很重要，凡事都要三思！曉涵～辛苦了」！

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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