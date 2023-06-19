MLB／大谷翔平開轟打爆Z魔神！轟188公里超速彈！本季個人最快
天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（19）日在面對皇家隊比賽中開轟，本季24轟到手，而他砲轟對象就是「Z魔神」Zack Greinke，也是賽揚獎名投手，目前39歲，本季達成3000三振里程碑，也被大谷翔平全壘打修理吞敗，天使終場以5:2贏球。
記者吳政紘/綜合報導
大谷相中的不是他的直球，而是Zack Greinke「七彩變化球」中的曲球，這只佔他投球比例的13.8 %，但大谷面對陌生投手所投出的球路，完全不畏懼，一棒轟出右外野全壘打，還是支2分逆轉彈。
這發全壘打擊球初速為188公里，而大谷很明顯這球路已經瞄準低角度變化球，過去連菊池雄星，也想挑戰大谷內角，但卻被轟出大號全壘打，外角變化球雖然也可以讓大谷打不好，但6月的大谷明顯不同，根據統計，大谷6月9轟，打擊率高達4成，他有機會「趕進度」，完成單季50轟的大紀錄。
2021年，大谷翔平單季46轟已經是生涯新高，而這回，他砲轟的是賽揚級名投Zack Greinke，他生涯擁有224勝，球迷也紛紛留言「這發全壘打很有價值！」、「為何可以從Zack Greinke手中開轟？」讚嘆大谷的擊球實力。