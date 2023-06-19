桃園車禍案外案！2車碰撞引擎噴飛 肇逃男偷毆人全都錄
車禍案外案！本月10日，桃園市平鎮區復旦路四段，發生一起重大車禍，33歲的陳姓男子，駕駛白色汽車出飯店欲左轉，不料卻和橫向直行、39歲陳姓男子駕駛的黑色汽車發生碰撞，因撞擊力道過大，白車引擎當場噴飛，之後整台車旋轉後衝進路邊樹叢；而黑車也因撞擊力波及路邊停放的自小客車，隨後黑車陳姓駕駛通知友人，搭乘友人的車輛離去，並未留在現場。但該起車禍又爆出案外案，警方調閱監視器發現，黑車男子於車禍發生後，疑因氣憤失控爆打白車的33歲陳姓男駕駛，被毆打的陳男也對此提告。
記者林盈君／綜合報導
據了解，車禍發生後，黑車39歲陳姓男駕駛，因搭車離開現場，被警方依肇事逃逸約談到案，陳男12日到案後供稱，因當時頭部劇烈疼痛，才會在警方未抵達時先行離去，但因陳男肇逃為事實，被警方依法移送桃園地檢署偵辦。而警方深入調查後，卻發現黑車男駕駛，曾於車禍發生後，將白車33歲的陳姓男子駕駛，拉到一旁出手痛毆，過程全被監視器拍下，遭毆的陳男也於13日提告傷害罪，目前案件已受理偵辦，警方將會再通知打人的陳男到案說明。
※【NOWnews 今日新聞
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