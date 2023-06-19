奢靡惹怒北京！加劇貧富差距 中國金融精英被禁止「炫耀生活」
中國經濟成長放緩、青年失業率屢創新高，為了消弭經濟危機，縮小貧富差距，在政府壓力下，中國的公私營企業又祭出新措施，不只是減薪、砍獎金，甚至還要求不可穿著及配戴昂貴的衣服、鞋包、手錶，出差時也禁止入住五星級飯店。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《路透社》報導，金融從業人士是中國收入最高的階層之一，隨著經濟放緩，他們的財富以及奢侈的生活方式，經常在社群媒體上引發批評，也導致北京不滿。中國最高反貪監察機構今年稍早還誓言要消除「西式金融精英思想」，糾正過度追求「高端品味」的享樂主義。
多位不願具名的中國人士告訴《路透社》，公司要求員工不要在社群媒體上發布昂貴美食、衣服或包包的照片，不得在工作場所拿奢侈精品名牌包，出差時不能入住五星級飯店，還有人被告知不要穿看起來很貴的衣服去上班。
當局聲稱，這是為了打擊貪腐、實現共同富裕，確保底下的人不違反共產黨的意識形態。中國工商銀行（ICBC）和中國建設銀行（CCB）還計劃今年開始削減總部員工的部分津貼、獎金甚至薪酬。
倫敦國王學院教授孫新（Xin Sun，音譯）表示，在經濟低迷、政府整體預算增長不佳的情況下，如何分配資源和利益，是共產黨的政治優先事項，認為中國長期以來一直存在高度的不平等，共產黨現在通過削減「金融精英」的利益，旨在平息不平等，以實現政治上的穩定。