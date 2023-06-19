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民歌天后鄭怡水餃店關門、直播停了！61歲退休近況曝光

▲民歌天后鄭怡水餃店歇業、直播也暫停。（圖／翻攝自鄭怡臉書）
▲民歌天后鄭怡水餃店歇業、直播也暫停。（圖／翻攝自鄭怡臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

61歲民歌天后鄭怡以一曲〈月琴〉在1980年代紅遍大街小巷，副業不少的她，2020年和老公在民生社區開的水餃店去年歇業，做了兩年的直播也暫停，她說：「我還是有做不完的事！」

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▲鄭怡退休後依舊忙得不可開，生活過得相當充實。（圖／翻攝自鄭怡臉書）
▲鄭怡退休後依舊忙得不可開，生活過得相當充實。（圖／翻攝自鄭怡臉書）
鄭怡經營的餃子店挺過疫情，仍在去年因為租約到期結束營業，目前改以線上接單，她在臉書有感而發表示：「很多已退休的人會去二度就業, 不用再拚未來升遷，服務業也可，人真的不能沒事做，退休生活並非天堂，要讓自己有活力被需要。」

▲鄭怡參演的影集《地獄里長》即將播出。（圖／翻攝自鄭怡臉書）
▲鄭怡參演的影集《地獄里長》即將播出。（圖／翻攝自鄭怡臉書）
半退休生活多采多姿，鄭怡現在每週兩天上鉤織班，義賣和拍賣手作作品，7月要開班授課，先前接演的靈異奇幻愛情喜劇《地獄里長》也將開播，最近在跑宣傳，「我是戲劇新人，當時我闖入龐大劇組，自己嚇得要命，感謝61歲還能有全新體驗，如今回想起玩得超過癮！」

▲鄭怡到賴銘偉的廣澤宮開鉤織班。（圖／翻攝自鄭怡臉書）
▲鄭怡到賴銘偉的廣澤宮開鉤織班。（圖／翻攝自鄭怡臉書）
此外，鄭怡剛完成與周治平在新加坡的演唱會，馬不停蹄又開始為8月底出發的東南亞巡迴演唱彩排，「這次要跑33天，共12場，有菲律賓、泰國、馬來西亞、印尼、越南，是不是邊唱邊玩？要和蘇霈一起呢！」平時還追劇、看電影首映、演唱會、舞台劇，並認真發文訓練文筆。

▲鄭怡剛唱完與周治平的雙人演唱會。（圖／翻攝自鄭怡臉書）
▲鄭怡（右）剛唱完與周治平的雙人演唱會。（圖／翻攝自鄭怡臉書）
鄭怡直言：「最近社會很紛亂，對人心的信任有了很大的懷疑，我仍然相信絕大部分是良善，不要對世界有敵意，你會每天活的很緊張，也不要退休到什麼事都不做，年輕時未完成的夢想去做啊！每天不停動腦學習新事物，你的記憶力就不會下降，也避免阿茲海默症。」要大家一起加油。


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