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打破放療年齡限制！　9個月大新生兒罹罕見腫瘤　質子精準治療助存活

打破放療年齡限制！　9個月大新生兒罹罕見腫瘤　質子精準治療助存活
打破放療年齡限制！　9個月大新生兒罹罕見腫瘤　質子精準治療助存活

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】臺北醫學大學質子中心啟用即將屆滿一週年，近期更成功進行罕見的兒童腫瘤「非典型畸胎橫紋肌樣瘤(ATRT)」治療，同時也打破傳統放射治療年齡限制。收治的患者於2022年8月時確診時僅9個月大，當時腫瘤幾乎佔滿病童的後顱窩的中央部分，由於難度高，必須分兩次手術切除，所幸手術順利，之後再搭配腫瘤部位質子及藥物治療，讓該名病童恢復良好。

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新生兒ATRT　接受手術、質子治療恢復良好

臺北醫學大學臺北癌症中心兒童腦瘤團隊召集人教授黃棣棟表示，ATRT患者過去接受全腦脊髓放射治療時很容易照射到脊椎骨，影響幼童的生長及造血系統，患者的存活率約逾4成，但不做放射治療的腫瘤控制更差，而透過質子治療有機會排除這些風險，對周邊組織的保護效果好很多，而觀察該名幼童在十個月大時接受腫瘤質子治療，為全球質子治療幼童的罕見案例，目前恢復狀況不錯，令人振奮。

台灣兩年僅兩例　質子治療降低器官傷害

臺北醫學大學附設醫院放射腫瘤科主任李欣倫指出，ATRT是非常罕見的惡性腦瘤，通常好發三歲以下幼童，臺灣平均兩年約有兩例。幼兒的腦部在0至3歲間發展最為迅速，接受放射治療的年紀越小或照射範圍越大，5年內智商下降幅度越大，甚至身高、視力及內分泌系統都可能受到損害，所以過去未滿三歲病童極少接受放射治療，而質子治療的特性即可有效精準打擊腫瘤部位，高劑量消滅腫瘤，同時閃避眼睛、正常腦部等健康器官組織。

北醫兒童腫瘤發展精準醫療　大臺北唯一結合質子中心

臺北醫學大學體系多年來由國際級專家領軍，積極推動兒童腫瘤的精準醫療與全人照護，北醫兒癌團隊也是大臺北唯一結合質子中心的兒童腫瘤團隊，北醫大臺北癌症中心更陸續申請通過國際獅子會基金會經費，總金額逾兩千萬元，設置「兒童友善空間」以及建構「兒童腦瘤實驗室」。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58182

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