打破放療年齡限制！　9個月大新生兒罹罕見腫瘤　質子精準治療助存活

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新生兒ATRT 接受手術、質子治療恢復良好臺北醫學大學臺北癌症中心兒童腦瘤團隊召集人教授黃棣棟表示，ATRT患者過去接受全腦脊髓放射治療時很容易照射到脊椎骨，影響幼童的生長及造血系統，患者的存活率約逾4成，但不做放射治療的腫瘤控制更差，而透過質子治療有機會排除這些風險，對周邊組織的保護效果好很多，而觀察該名幼童在十個月大時接受腫瘤質子治療，為全球質子治療幼童的罕見案例，目前恢復狀況不錯，令人振奮。
台灣兩年僅兩例 質子治療降低器官傷害臺北醫學大學附設醫院放射腫瘤科主任李欣倫指出，ATRT是非常罕見的惡性腦瘤，通常好發三歲以下幼童，臺灣平均兩年約有兩例。幼兒的腦部在0至3歲間發展最為迅速，接受放射治療的年紀越小或照射範圍越大，5年內智商下降幅度越大，甚至身高、視力及內分泌系統都可能受到損害，所以過去未滿三歲病童極少接受放射治療，而質子治療的特性即可有效精準打擊腫瘤部位，高劑量消滅腫瘤，同時閃避眼睛、正常腦部等健康器官組織。
北醫兒童腫瘤發展精準醫療 大臺北唯一結合質子中心臺北醫學大學體系多年來由國際級專家領軍，積極推動兒童腫瘤的精準醫療與全人照護，北醫兒癌團隊也是大臺北唯一結合質子中心的兒童腫瘤團隊，北醫大臺北癌症中心更陸續申請通過國際獅子會基金會經費，總金額逾兩千萬元，設置「兒童友善空間」以及建構「兒童腦瘤實驗室」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58182
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