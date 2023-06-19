台股早盤跌近80點後快速拉升　觀光航空股紅通通

鷹派消息又出現，使美股上週五（16日）四大指數皆走跌，台北股市今（19）日受到影響開低，一度跌近80點，下殺來到17210點，但隨後迅速走高小跌10多點。權值王台積電早盤跌7元，來到582元，跌逾1%。聯發科逆勢走高漲3.5%以上。而今日盤面焦點為國防軍工、電力供應概念股，另外航空與觀光旅遊股也表現亮眼。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數16日下跌108.94點，或0.32%，收34299.12點；那斯達克指數下跌93.25點，或0.68%，收13689.57點；標普500指數下跌16.25點，或0.37%，收4409.59點；費城半導體指數下跌34.91點，或0.94%，收3673.14點。
台北股市今日早盤開低，一度跌近80點，下殺來到17210點，但隨後快速拉升小跌。晶圓代工龍頭、權值王台積電跌7元，來到582元，跌逾1%。同樣為晶圓代工的聯電跌0.7%，世界先進跌0.8%、力積電跌0.7%。其他重要電子股，如聯發科逆勢抗跌走高，漲3.5%以上，來到780元。鴻海也漲1%，來到111.5元。群創漲1%多。
不過，南亞科、華碩、拉回走跌，大立光、緯創與台達電跌1%，和碩與廣達跌逾2%，英業達跌3%以上。今日國防軍工概念股表現亮眼，漢翔漲6%多，寶一漲5%，事欣科漲逾4%，千附精密漲4%，航空股也紅通通，亞航漲逾4%，華航與長榮航也漲超過2.5%。
另外，電力供應概念股不俗，森崴能源、中興電、盛達、天宇漲1%以上。還有觀光旅遊股逆勢走高，夏都飆漲停，富野漲5%，海灣漲3%，五福、老爺知、富驛-KY漲2%，華園、雲品、寒舍、易飛網、鳳凰、遠雄來漲1%多。