高齡、健康問題需關懷！　暖心協會徒步環島35天籲關注弱勢運將

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暖心協會35天徒步環島 關懷計程車司機在長達35天、路途達1千公里的旅程中，總計有超過百名的計程車司機與民眾以行動響應暖心協會的徒步環島活動，這些來自東南西北擁有不同背景與人生故事的運將們，都因為這次的公益環島活動緊緊相連在一起。
完成徒步環島的暖心協會秘書長李永漢表示，這35天很多司機一起參與活動，關懷的司機對象大多是中低收入戶、重病獨居有需求的運將們，讓司機朋友們感受到協會對他們的關懷是最大的收穫，希望能串連起全台計程車駕駛公益、慈善的心，讓大家關懷彼此，也希望社會能一起關注有需求的計程車駕駛們。
而在幕後默默支持暖心協會公益活動的55688集團董事長林村田也提到，企業不只是做企業，還可以做些關懷社會的事，以前只是在台灣大車隊裡面做關懷，現在透過暖心協會將它擴大到全臺灣的計程車司機，希望藉由協會實實在在幫忙真正有需要協助的司機朋友們。
藝人黃少谷斜槓計程車司機 一同參與公益關懷而以「強辯樂團」主唱出道的全方位藝人黃少谷也一同參與今年的公益活動，陪伴運將們完成徒步環島的最後一哩路。擔任55688台灣大車隊多元計程車司機的黃少谷，也在活動中分享自己成為運將後的故事。
黃少谷曾經在淩晨三點多開計程車回總部的路上，遇到一位疑似喝醉倒在地上又因為年紀太大而無法起身的阿公，當下他決定停車給予協助，並請派出所警員一同幫忙阿公找尋回家的路。
黃少谷表示，這有點像是暖心協會一直在做的事，不只是在關懷需要協助的司機大哥，同時也給予社會底層許多需要幫助的人協助。
司機投入公益活動 籲民眾一同以行動關懷社會而黃少谷對路倒阿公的暖心之舉，就有如許多台灣計程車司機們的寫照，他們不僅僅是提供交通服務的工作者，許多運將在工作上遇到需要協助的民眾也常會伸出援手，甚至願意投入時間參與社區關懷與公益，和暖心協會一起為社會盡一份心。
暖心協會理事長李瓊淑就指出，現場參與的司機朋友們都是自願自發，犧牲在外面工作賺錢的時間來支援這次的活動，協會期待環島活動不僅能讓全台民眾關注弱勢計程車司機的議題，也讓社會大眾知道，新時代的運將們具備關懷社區、熱心公益的特質，他們願意付出努力，以實際行動支援需要幫助的人們。
這些計程車司機們關懷自身群體，同時也是關懷社會的公益使者。暖心協會希望民眾也能關注計程車司機的相關議題，一同幫助需要關懷的計程車司機們。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58246
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