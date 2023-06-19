藥物使用非教師專業！全教產籲教育部明確規範、回歸家庭管理
近日新北市教保員疑似餵藥事件引發風波，多個縣市亦徹查幼兒園稽查不當情形，繼中華民國幼教聯合總會昨天發表「暫時停止幼兒園及教保人員進行餵藥行為」聲明後，全國教育產業總工會今（19）日也表示，藥物使用並非教師專業，應回歸家庭管理，在教育部未明確規範前，教師應停止幫忙家長在校餵藥。
記者李琦瑋／台北報導
全教產理事長林碩杰表示，近日接獲國小一、二年級教師反映，有家長要教師幫孩子餵藥，但孩子中午若飯吃太慢、匆忙放學，常常一忙就忘了餵藥，或者孩子忘了把藥帶回家，結果引起家長不滿，責怪教師害孩子延誤療程，換來家長白眼及謾罵，甚至認為教師不盡責。
林碩杰說，以ADHD學生為例，中午放學前要再吃半顆利他能，造成教師每天需拿藥給他們，若教師拒絕餵藥，家長不滿，時有抱怨教師服務不周；另有課間服藥，或是課堂中需服藥、點眼藥水的案例，教師常因課務或班務耽誤時間，但家長要求的是抗生素等需準時服用的藥品，造成教師備感壓力，引起糾紛又遭責罵，但教師有餵藥義務嗎？建議家長應訓練孩子自己吃藥。
林碩杰指出，甚至曾有高中教師表示，家長要求中午盯著學生吃感冒藥，教師告知高中生需學習自主，只提醒，不干涉。結果惹來家長不悅，說以前「國中小老師都會幫忙餵藥」。
林碩杰認為，為避免產生餵藥的糾紛與法律問題，也讓教師專心班務，請教育部規範或建議家長勿委由教師餵藥，畢竟藥物使用並非教師專業，應回歸家庭管理，教育部應釐清家長的責任，維護教師專業立場，勿再讓餵藥成為無妄之災。